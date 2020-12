Velika okrepitev za Mariborčane: Alen Šket podpisal do konca sezone

Alen Šket, ki igra na mestu sprejemalca, je profesionalno odbojkarsko pot začel prav v Mariboru. Po dveh letih se je preselil k serijskim prvakom ACH Volley in se v Ljubljani veselil petih državnih in pokalnih naslovov ter treh v srednjeevropski ligi. V sezoni 2013/14 je igral v Italijanskem prvenstvu za Modeno, nato za Molfetto. V sezoni 2016/17 se je preselil k Fenerbahčeju v Turčijo, nazadnje pa je na Poljskem igral za Czarni Radom v prvi ligi. V sezoni 2020/2021 je ponovno zaigral v turškem državnem prvenstvu za Ayfon Beledy Yüntas, a so v klubu pred nekaj tedni sporazumno prekinili pogodbo.

"Glavni razlog, da sem prekinil v sodelovanje v Turčiji, je bil, da se dejansko nisem več dobro počutil v ekipi, kjer je bilo precej slabo vzdušje, temu primerni so bili tudi rezultati. S Sebastijanom Škorcemsem bil v stiku glede situacije. Tudi jaz sem imel željo, da ostanem doma in da zaključim to sezono v Sloveniji, tako da se potem ni bilo težko odločiti, da podpišem za OK Merkur Maribor. Definitivno je letošnji cilj ekipe, da se borimo za prvaka Slovenije, kar bo vse prej kot lahko, ampak verjamem, da nam to lahko uspe. Ekipa je super, mlada in zelo zagnana na treningih, kar se tudi vidi po rezultatih. Upam, da bo tako ostalo tudi v nadaljnje in da se bomo na koncu lahko vsi skupaj veselili," je ob podpisu sodelovanja z Mariborčani dejal Šket.

"Alen se po nekaj letih igranja za velike evropske klube vrača domov v Maribor, kjer je začel kariero. Za nas bo vsekakor velika okrepitev, saj bo s svojimi izkušnjami, kvaliteto in odnosom doprinesel, da bo OK Merkur Maribor še močnejši. Trenutno smo v seriji 11 zmag in to želimo nadaljevati in se ne ustavljati! V klubu imamo cilje in ekipa od teh ciljev in odgovornosti ne beži, saj se zavedamo, da tako močnega OK Merkurja Maribor še ni bilo! Zavedamo in spoštujemo vse ekipe v prvi ligi, a po finančnem vložku in kvaliteti izstopata ACH Volley in Calcit Kamnik. Mi pa obljubljamo, da bomo še naprej delali in dajali vsak dan naš maksimum na treningih in tekmah in se resno vmešali v igro za najvišja mesta v državnem prvenstvu, slovenskem pokalu in Mevzi,"pa je ob prihodu Šketa izpostavil trener Škorc.