Alen Šket za dve leti podaljšal z oranžnimi zmaji

"Izredno sem zadovoljen, da smo s klubom podaljšali sodelovanje za dve sezoni. Veseli me, da bom še naprej zastopal barve ACH Volleyja in osvajal lovorike. Najprej pa je treba zaključiti aktualno sezono in osvojiti srednjeevropsko ligo, pokal challenge in državno prvenstvo," je dejal 205 centimetrov visoki sprejemalec, ki lahko igra tudi na položaju korektorja in ob tem še dodal: "Upam, da bomo v klubu uspelo zadržati jedro ekipe in, da bo ekipa tudi v prihodnje delovala tako homogeno kot do sedaj."