Američan znova med oranžnimi zmaji

Vodstvo slovenskih prvakov je bilo prejšnje leto zelo zadovoljno s predstavami 25-letnega libera. Ponudila se je priložnost, da ga pripeljejo nazaj pod svoje okrilje, in to so tudi izkoristili. Kyle Patrick Dagostino, ki je po dveh mescih zapustil Frankfurt in se vrnil v slovensko prestolnico, je ob povratku za uradno spletno stran kluba dejal: "Po predčasno končani lanski sezoni zaradi koronavirusa sem upal, da bom imel možnost ostati v Ljubljani še vsaj kakšno leto. Čeprav sem podpisal pogodbo v Nemčiji, sem vedel, da ko se je ponudila priložnost za vrnitev, da jo moram zagrabiti. Sploh če vzamem v obzir, da je letošnja ekipa ACH-ja sestavljena iz vseh pravih členov, da lahko nastopa konsistentno v ligi MEVZA, državnem prvenstvu in prav tako v ligi prvakov. Pripravljen sem, da pomagam ekipi na sprejemu in v obrambi ter prispevam svoj delež k uspehom tudi letos. Vesel sem, da sem nazaj v Ljubljani in upam, da bomo lahko končali, kar smo začeli že lani."



Mesti prostih igralcev pri slovenskih prvakih, kot piše na uradni spletni strani OZS, tako zasedata slovenski reprezentant Urban Toman, ki je pred letošnjim prihodom v Ljubljano prav tako igral za United Volleys, in Američan Kyle Patrick Dagostino. Žiga Kumer bo kariero nadaljeval pri ekipi iz Črnuč v 1B. slovenski ligi, v kateri bo imel več priložnosti za igro in lasten napredek.