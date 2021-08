Ameriške odbojkarice do prvega olimpijskega zlata, Srbkinje bronaste

Izbranke ameriškega selektorja Karcha Kiralyja – njegov prvi asistent je slovenski strokovnjak Luka Slabe – so v četrtem poskusu vendarle stopile na odbojkarski Olimp. Po porazih na finalnih obračunih v Los Angelesu 1984, Pekingu 2008 in Londonu 2012 so v finalu iger v Tokiu na kolena spravile Brazilke in osvojile šesto olimpijsko kolajno. Pred tem so bile leta 1992 v Barceloni in leta 2016 v Riu de Janeiru bronaste.

Brazilke, sicer olimpijske prvakinje iz Pekinga (2008) in Londona (2012), so osvojile prvo srebrno odličje, v svojih vitrinah pa imajo še dve bronasti kolajni iz Atlante (1996) in Sydneyja (2000).

Na današnjem finalnem obračunu v Ariake Areni sta pri Američankah blesteli Andrea Drews s 15 in Michelle Bartsch-Hackley s 14 točkami, pri Južnoameričankah sta bili najučinkovitejši Fernanda Rodrigues z 11 in Gabriela Braga z 10 točkami.