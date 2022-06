Ameriški odbojkarji previsoka ovira za slovensko reprezentanco

V prvem nizu je Slovenija vodila le z 1:0, nato pa so pobudo prevzeli Američani in povedli za štiri točke (13:9). Varovanci Marka Lebedewa so se nato približali le na točko zaostanka (13:14), kaj več pa jim ni uspelo, saj so ZDA vnovič ušle in s tremi zaporednimi točkami dobile prvi niz. V drugem nizu so po dokaj izenačenem začetku varovanci Johna Sperawa hitro prišli do zanesljivega vodstva (13:7) in ga nato še nekoliko oplemenitili. Zadnji poskus slovenske vrnitve (16:19) pa so ustavili s štirimi zaporednimi točkami za +7 in si posledično priigrali mirno končnico.

Slovenski selektor Mark Lebedew je najprej na igrišče poslal podajalca Gregorja Ropreta, blokerja Alena Pajenka in Jana Kozamernika , korektorja Tončka Šterna ter sprejemalca Roka Možiča in Žigo Šterna , v vlogi prostega igralca pa je bil Jani Kovačič . Odsotnosti v ekipi so se bolj poznale slovenski zasedbi, ki v nobenem od treh nizov ni našla pravega ritma, kar je po dvoboju priznal tudi slovenski trener. "Po takšnem obračunu ne moremo biti zadovoljni. Priložnosti, da zaključimo točko ali ostanemo v njej, je bilo dovolj. Ne moremo reči, da smo karkoli naredili dobro. To je bila prva tekma, čaka nas jih še enajst, a v njih moramo biti precej boljši," je po dvoboju dejal 55-letni Lebedew .

Tako Slovenci kot Američani so v brazilsko prestolnico na prvi turnir lige narodov prišli s precej spremenjenima moštvoma. V ameriški ekipi so le trije, ki so igrali na zadnjih olimpijskih igrah v Tokiu, pri Slovencih pa od srebrne zasedbe z lanskega EP manjkajo kapetan Tine Urnaut , Klemen Čebulj , Dejan Vinčić , Alen Šket in Sašo Štalekar .

Tretji niz je bil zgolj še formalnost, Slovence pa je še naprej ustavljal blok Američanov, ki so v tem delu prednjačili kar s 14 točkami v primerjavi s slovenskimi štirimi. ZDA so bile boljše v skoraj vseh elementih igre, čeprav je imela Slovenija boljši sprejem (61-41 %). V napadu so tako Američani dosegli devet točk več (36:27), obenem so dosegli tudi več asov (7:3). Najbolj učinkovita sta bila Aaron Russell in Kyle Ensing s 14 točkami, pri Slovencih nihče ni presegel dvomestnega števila točk, z 9 je dvoboj končal Možič, po osem sta jih dodala Tonček Štern in Alen Pajenk.

"To je bila ena slabših tekem v zadnjih letih. Američani so bili v vseh elementih igre boljši. Veliko nam še manjka do točke, do katere želimo priti, zato moramo čim bolje trenirati in se pokazati v čim boljši luči na naslednjih tekmah. Pozabiti moramo to tekmo in biti z glavami čim prej pri Brazilcih," pa je dodal Kovačič.

V Brasilii dvakratne zaporedne evropske podprvake namreč čakajo še obračuni proti domačinom Brazilcem v petek ob 2. uri zjutraj ter nato še proti Avstraliji in Kitajski v soboto ob 2. oziroma 23. uri.