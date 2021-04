Andjelka Radišković še leto dni v kamniškem dresu

Reprezentantka Bosne in Hercegovine Andjelka Radišković, ki je v svoji prvi sezoni v Kamniku navdušila s svojimi predstavami, je trenutno s svojo reprezentanco na pripravah v Kakanju, kjer se pripravlja na začetek evropskih kvalifikacij. Bosna in Hercegovina bo v njih igrala v skupini F, v kateri so še Češka, Latvija, kjer bo med 6. in 8. majem v Daugavpilsu na sporedu prvi turnir, in Slovenija. Drugi turnir bo med 14. in 16. majem v Zenici. To pomeni, da se bo Andjelka Radišković kmalu srečala s svojimi soigralkami iz Calcit Volleyja, s katerim je v letošnji sezoni osvojila naslov državnih prvakinj. "Da, res je, še malo, pa se bom srečala z nekaterimi svojimi klubskimi soigralkami, vendar bomo tokrat na nasprotnih straneh mreže. Z izjemo soigralk in tistih, ki igrajo v slovenski ligi, drugih ne poznam prav dobro, ampak zagotovo gre za kakovostno reprezentanco. Toda tudi naša ekipa je kakovostna, saj so se vse igralke, ki igrajo v tujini, prišle na priprave, tako da bo tudi naš cilj uvrstitev na evropsko prvenstvo," je s priprav v Kakanju za spletno stran kluba sporočila Radiškovićeva, ki ni skrivala zadovoljstva, da bo še najmanj eno leto igrala za Calcit Volley.