Andrej Urnaut: Ne vidim nobenega razloga, zakaj bi se bali Poljakov

Andrej Urnaut, sicer brat kapetana slovenske reprezentance Tineta Urnauta, verjame, da so Slovenci na tem prvenstvu sposobni iti zelo daleč. "Kot igralec, kot trener moraš iti na igrišče in verjeti vase. Če je kdo boljši, potem mu je treba čestitati. Videli smo, da Rusi niso bili boljši, ne vidim nobenega razloga, zakaj bi se bali Poljakov oz. kogar koli. Samo igrati morajo po svojih najboljših močeh, dokler gre. Mislim pa, da gre daleč,"nam je zaupal v pogovoru dan po veliki zmagi Slovenije nad Rusi.

A obenem Korošec opozarja, da so Poljaki aktualni svetovni prvaki, ki si bodo temu naslovu želeli dodati še naslov evropskih prvakov. "Konec koncev so Poljaki svetovni prvaki, želijo biti tudi evropski prvaki. Prišli bodo zelo motivirani, vedo, kaj jih čaka," je prepričan Andrej Urnaut. Verjame, da se bodo slovenski odbojkarji znali zbrati po veliki zmagi v četrtfinalu. "Predvsem je treba povedati, da to niso mladi in neizkušeni igralci. To so igralci, ki so že deset let in več skupaj. Skupaj so že osvojili medaljo, igrali v finalu EP. Gre za izkušeno reprezentanco, za izkušene igralce, ki so v tujini v svojih klubih nosilci igre," je pristavil 53-letni strokovnjak, ki se je po igralski karieri preselil med trenerje.