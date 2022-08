Argentinci lovijo nujno zmago proti Nizozemski, Italija favorit proti Turčiji

Četrti tekmovalni dan odbojkarskega svetovnega prvenstva v skupinah E in F, ki se odvijata v ljubljanskih Stožicah, prinaša štiri nove obračune. Že ob 11.00 si boste ljubiteljice in ljubitelji vrhunske odbojke v neposrednem prenosu na Kanalu A in Voyu lahko ogledali dvoboj med reprezentancama Kanade in Kitajske, ob 14.00 pa si bosta na nasprotnih straneh stali izbrani vrsti Argentine in Nizozemske. Ob 17.30 bo na sporedu tekma med Iranom in Egiptom, zvečer (21.15) pa sledi še srečanje med Italijo in Turčijo.

V predtekmovalnih skupinah E in F so razmerja moči povsem jasna. V skupini E sta favorita za uvrstitev v izločilne boje reprezentanci Italije in Turčije, ki bosta v nocojšnjem neposrednem obračunu določili prvega potnika v osmino finala letošnjega mundiala. Naši zahodni sosedi so v uvodnem dvoboju brez težav ugnali reprezentanco Kanade in znova potrdili, da jih strokovnjaki upravičeno uvrščajo v ožji krog favoritov za končno slavje. A tokrat jim bo na nasprotni strani stala izbrana vrsta Turčije, ki je podobno kot aktualna evropska prvakinja v prvem dvoboju zlahka opravila s Kitajsko. Kanadčani in Kitajci bodo po uvodnih porazih iskali nujno zmago v boju za tretje mesto v skupini, ki bi jim ob srečnem razpletu po zadnji odigrani tekmi predtekmovalnega dela lahko prinesel uvrstitev v izločilne boje. icon-expand Ponedeljkove tekme na SP v Stožicah V skupini F smo že videli obračun za odbojkarske sladokusce. Reprezentanca Irana je namreč nekoliko presenetljivo, a povsem zasluženo premagala Argentino in si tako na stežaj odprla vrata osmine finala. Taisti Iran, ki je našo izbrano vrsto pred kratkim brez večjih težav porazil v skupinskem delu Lige narodov, je pokazal, zakaj je osma reprezentanca sveta. V današnjem dvoboju z Egiptom Iranci ne bi smeli naleteti na (pre)visoko oviro, medtem ko bo srečanje med Nizozemci in Argentinci veliko bolj zanimivo. "Gavči" po že omenjenem porazu z Iranom nujno potrebujejo zmago proti Nizozemski, ki je v prvem krogu slavila proti Egiptu. To bo spopad dveh odličnih moštev, ob morebitni zmagi Argentincev pa bi se boj za osmino finala (še) dodatno zapletel. Kakorkoli že, ne zamudite neposrednega prenosa omenjenih obračunov na Kanalu A in Voyu!