Atanasijević pred finalom: Slovenija? Vemo, kako se z njimi spoprijeti in jih premagati

Srbija je edina reprezentanca s 100-odstotnim izkupičkom na letošnjem EP. V skupinskem delu v Bruslju in Antwerpnu je dosegla pet zmag, potem ko je premagala Nemčijo, Slovaško, Španijo, Belgijo in Avstrijo. V osmini je bila boljša od Češke, v četrtfinalu od Ukrajine, pa v polfinalu še od Francije.

Srbi so na drugi polfinalni tekmi po hudem in maratonskem boju premagali Francoze po petih odigranih nizih.

"Odigrali smo odlično tekmo. Mnogim smo zaprli usta. Predvsem nekaterim novinarjem, ki niso verjeli v nas in to tudi pisali. Ta zmaga v polfinalu je tudi za njih," je po veličastni zmagi proti gostiteljici EP Franciji, ko je za uvrstitev v finale Srbija potrebovala kar pet nizov, povedal izkušeni Aleksandar Atanasijević, ki je bil med najbolj vidnimi v polfinalu. "Mislim, da smo skozi tekmo rasli. Po nekaj slabšem prvem setu smo v nadaljevanju vsilili tekmecu našo igro in v petem povsem dominirali. Igrati pred takšnim občinstvom je nekaj najlepšega, sploh če jih na koncu utišaš," je bil za srbske medije brez dlake na jeziku Atanasijević, ki je na dvoboju s Francozi dosegel kar 27 točk in bil ključni mož reprezentance selektorja Slobodana Kovača. Slednji je še pred kratkim vodil prav Slovence. "Tudi zaradi tega ne pričakujem kakšne skrivnosti ali presenečenja z njihove strani. Spoštujemo jih, toda mislim, da smo boljši. Vemo, kako je potrebno igrati proti njim," je za srbski Blic še dejal 28-letni Atanasijević, ki v Italiji igra za Perugio.