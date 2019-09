Pokukajte v zakulisje zadnjih priprav naših odbojkarjev na tekmo

Redkokdaj se ponudi možnost, da ste lahko del zakulisnega dogajanja v zadnjih pripravah nekega moštva ali reprezentance na pomembno tekmo. Tega privilegija je bila deležna naša televizija, ki je posnela pot slovenskih odbojkarjev od hotela pa vse do stoženske dvorane. Sproščeni in obenem osredotočeni obrazi kapetana Tineta Urnauta in druščine so povedali več kot tisoč besed.

