Pred EP v odbojki na mivki: Veter bo imel velik vpliv na igro

Mladi slovenski odbojkarji na mivki so priprave na evropsko prvenstvo opravili v Ljubljani, v Izmir pa sta po besedah trenerja Urha Porta odpotovali dvojici, ki sta prikazali največ. "Priprave so potekale dober mesec, tako v ženski kot v moški konkurenci je bilo nanje povabljenih več dvojic, ki so v prejšnjih sezonah v tej starostni kategoriji dosegali najboljše rezultate. Žal evropska zveza do zadnjega ni sporočila, ali bodo v Izmirju potekale tudi kvalifikacije, zato smo v Turčijo odpotovali le z ekipama, ki že imata zagotovljen nastop na glavnem turnirju. Ne glede na to bi rad posebej poudaril, da so vsi igralci in igralke na treningih pokazali visoko raven znanja in motiviranosti, napredek je viden in priprave zares lahko ocenim kot uspešne."

V boj za naslov evropskih prvakinj se bo v Izmirju podalo 32 parov iz 30 držav, Slovenijo bosta zastopali Asja Šen in Ira Kadunc. Pri moških se bo za odličja borilo 32 dvojic iz 31 držav, med njimi tudi naša predstavnika Rok Možič in Rok Bračko. V našem taboru o ciljih ne razmišljajo, želijo si le igrati na najvišji možni ravni. "V Izmir so prišli vsi najboljši igralci in igralke v tej kategoriji, konkurenca je izjemna, za favorite pa že praviloma veljajo reprezentance Nemčije, Rusije, Latvije. A tudi Slovenci smo v Turčijo prišli z visokimi cilji. Možič in Bračko sta se že dokazala s srebrnim odličjem na evropskem prvenstvu v kategoriji do 18 let pred dvema letoma, zato so naša visoka pričakovanja realna. Tudi Šenova in Kadunčeva sta lani prav tu v Izmirju prišli vse do četrtfinala in letos upamo še na stopničko višje. Ciljev si rezultatsko sicer nismo postavili. Naš cilj je, da vsako tekmo odigramo na najvišji možni ravni. Pogoji so težki, veter ima velik vpliv na igro, a če igralcem uspe prikazati največ, kar so v tem trenutku sposobni, sem prepričan, da nas bo to vodilo tudi v rezultatski uspeh," za spletno stran OZS še dodaja Port.

Skupinski del tekmovanja v Izmirju se bo začel v petek, tekmeci naših odbojkarjev na mivki pa bodo znani tekom današnjega dne. Na evropski lestvici Slovenija pri dekletih sicer zaseda 14. mesto, pri fantih je naša izbrana vrsta na 18. mestu.