Bankirke obljubljajo borbo do zadnje točke

Aktualne slovenske prvakinje bodo skušale priti do skupinskega dela tekmovanja, na poti do tja pa jim stojijo portugalske prvakinje. Medtem ko so se bankirke tekmovanju priključile v tretjem krogu, so Portugalke po dveh tekmah in zmagi v tako imenovanem zlatem nizu v drugem kvalifikacijskem krogu ugnale španski Heidelberg Las Palmas.
Mariborčanke so na prvi tekmi v portugalski prestolnici celo dobile uvodni niz, bile blizu osvojitvi vsaj drugega in s tem bi si zagovotile precej boljše izhodišče pred povratno tekmo, sedaj pa bodo lovile zmago s 3:0 ali 3:1, da bi si zagotovile vsaj še odločilni zlati niz, ki bi nato odločal o našpredovanju.
V primeru zmage bi Mariborčanke v ligi prvakinj zasedle mesto v skupini B s turškim Fenerbahčejem, poljskim Budowlani Lodžem in italijansko Novaro. Prvi krog tega tekmovanja se bo sicer začel 25. novembra. V primeru poraza bi Mariborčanke pot nadaljevale v prvem krogu pokala Evropske odbojkarske zveze Cev, prve tekmice pa bi bile igralke grškega Paoka iz Soluna. Prva tekma bo na sporedu v Grčiji 3. decembra.
