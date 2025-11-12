Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi OdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Odbojka

Bankirke obljubljajo borbo do zadnje točke

Ljubljana, 12. 11. 2025 07.34 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Odbojkarice OTP banke Branika so se na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za nastop v Ligi prvakinj v Lizboni pomerile proti tamkajšnji Benfici in po dobrem začetku izgubile z 1:3. Na povratnem obračunu v mariborski dvorani Tabor lovijo zmago s 3:1 ali 3:0, nato pa bi sledil še zlati niz, ki bi odločal o napredovanju. Dvoboj se bo začel ob 17.50. Prenos na VOYO.

CEV LP (Ž): Benfica - OTP Banka Branik
CEV LP (Ž): Benfica - OTP Banka Branik FOTO: VOYO

Aktualne slovenske prvakinje bodo skušale priti do skupinskega dela tekmovanja, na poti do tja pa jim stojijo portugalske prvakinje. Medtem ko so se bankirke tekmovanju priključile v tretjem krogu, so Portugalke po dveh tekmah in zmagi v tako imenovanem zlatem nizu v drugem kvalifikacijskem krogu ugnale španski Heidelberg Las Palmas.

Preberi še Uspeh Mariborčank spremljala tudi srbska tenisačica Olga Danilović

Mariborčanke so na prvi tekmi v portugalski prestolnici celo dobile uvodni niz, bile blizu osvojitvi vsaj drugega in s tem bi si zagovotile precej boljše izhodišče pred povratno tekmo, sedaj pa bodo lovile zmago s 3:0 ali 3:1, da bi si zagotovile vsaj še odločilni zlati niz, ki bi nato odločal o našpredovanju. 

Iza Mlakar
Iza Mlakar FOTO: Luka Kotnik

V primeru zmage bi Mariborčanke v ligi prvakinj zasedle mesto v skupini B s turškim Fenerbahčejem, poljskim Budowlani Lodžem in italijansko Novaro. Prvi krog tega tekmovanja se bo sicer začel 25. novembra. V primeru poraza bi Mariborčanke pot nadaljevale v prvem krogu pokala Evropske odbojkarske zveze Cev, prve tekmice pa bi bile igralke grškega Paoka iz Soluna. Prva tekma bo na sporedu v Grčiji 3. decembra.

odbojka liga prvakinj otp maribor
Naslednji članek

Oranžni zmaji se zavedajo težavnosti naloge, a ostajajo optimisti

  • bf_24ur-01
  • bf_24ur-02
  • bf_24ur-03
  • bf_24ur-04_extra
  • bf_24ur-05
  • bf_24ur-06
  • bf_24ur-07
  • bf_24ur-08
  • bf_24ur-09
  • bf_24ur-10
  • bf_24ur-11
  • bf_24ur-12
  • bf_24ur-13
  • bf_24ur-14
  • bf_24ur-15
  • bf_24ur-16
  • bf_24ur-17
  • bf_24ur-18
  • bf_24ur-19
  • bf_24ur-20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330