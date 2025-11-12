Bankirke obljubljajo borbo do zadnje točke

Odbojkarice OTP banke Branika so se na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za nastop v Ligi prvakinj v Lizboni pomerile proti tamkajšnji Benfici in po dobrem začetku izgubile z 1:3. Na povratnem obračunu v mariborski dvorani Tabor lovijo zmago s 3:1 ali 3:0, nato pa bi sledil še zlati niz, ki bi odločal o napredovanju. Dvoboj se bo začel ob 17.50. Prenos na VOYO.

CEV LP (Ž): Benfica - OTP Banka Branik FOTO: VOYO icon-expand

Aktualne slovenske prvakinje bodo skušale priti do skupinskega dela tekmovanja, na poti do tja pa jim stojijo portugalske prvakinje. Medtem ko so se bankirke tekmovanju priključile v tretjem krogu, so Portugalke po dveh tekmah in zmagi v tako imenovanem zlatem nizu v drugem kvalifikacijskem krogu ugnale španski Heidelberg Las Palmas.

Mariborčanke so na prvi tekmi v portugalski prestolnici celo dobile uvodni niz, bile blizu osvojitvi vsaj drugega in s tem bi si zagovotile precej boljše izhodišče pred povratno tekmo, sedaj pa bodo lovile zmago s 3:0 ali 3:1, da bi si zagotovile vsaj še odločilni zlati niz, ki bi nato odločal o našpredovanju.

Iza Mlakar FOTO: Luka Kotnik icon-expand