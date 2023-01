Bankirke so se opekle v Šempetru, Calcit izgubil prvo točko, Gen-i uspešno

Bankirke iz Maribora so med tednom odigrale dve tekmi v srednjeevropski ligi, premagale vodilno ekipo iz Madžarske, dobile pa tudi slovenski derbi s Calcitom. V Šempeter, kjer so jih čakale proti njim vedno motivirane tekmice, so dopotovale nekoliko utrujene. Ker niso bile v polni postavi, se je napovedovalo, da bi utegnile imeti težave.

Da bo res tako, je pokazal že prvi niz. V igri mariborske vrste je bilo veliko nihanj, njihova najučinkovitejša igralka Iza Mlakar ni bila posebej razpoložena, kar so Šempetranke znale izkoristiti. Po zaostanku 11:12 so po odličnih servisih Vite Črnile dosegle pet zaporednih točk. Prednost so do končnice držale, nato pa so se jim Mariborčanke približale na 20:21, toda domače jim več niso dovolile, z zbrano odigranimi točkami so prišle do vodstva.

Tudi v drugem nizu so Savinjčanke igrale odlično, bile v vodstvu do izida 17:16, vendar je končnica pripadla Mariborčankam. Ko so te v tretjem nizu povedle z 10:6, je bilo videti, da stvari prihajajo na svoje mesto, vendar se gostiteljice niso dale, vzpostavile so ravnotežje, prišle v vodstvo, toda v končnici spet zaostale z 20:23. Toda servisi Niki Bavdaž so poskrbeli za štiri zaporedne točke in zaključno žogo, drugo so tudi izkoristile.

S tem so si zagotovile točko, ki pa jih ni zadovoljila. Dobile so tudi četrti niz in se veselile prestižne zmage, po kateri so najbrž lahko povsem mirne tudi v boju za obstanek. Za Novo KBM Branik je bil to drugi poraz v prvenstvu.