Odbojkarice bodo EP lovile na majskih kvalifikacijah

EuroVolley 2021 za ženske, na katerega so že uvrščene vse štiri države gostiteljice, ob njih pa še Turčija, Italija, Poljska, Nizozemska, Nemčija, Rusija, Belgija in Azerbajdžan, se bo z uvodnima tekmama na dveh prizoriščih, v Plovdivu in Cluj-Napoci, začel 18. avgusta. Skupinski del tekmovanja se bo zaključil 26. avgusta, po dnevu premora bodo na sporedu tekme osmine finala v Beogradu in Plovdivu, kjer bodo 31. avgusta in 1. septembra tudi četrtfinalna srečanja. Obračun za tretje mesto in veliki finale bosta 3. in 4. septembra v srbski prestolnici. "Veseli me, da bodo evropsko prvenstvo gostila mesta, ki veliko vlagajo v šport, še posebej v odbojko. V okviru evropskega prvenstva 2021 bomo sledili trendom, ki smo jih postavili pred dvema letoma. Odbojko na najvišji ravni bomo pripeljali v štiri države, ki bodo poskrbele za izjemen dogodek. Vsem državam gostiteljicam in mestnim oblastem bi se rad zahvalil za podporo. Upam, da bo do začetka prvenstva stanje s pandemijo že tako dobro, da si bodo lahko prvenstvo na tribunah ogledali navijači vseh reprezentanc," je ob objavi termina prvenstva in prizorišč dejal predsednik CEV Aleksandar Boričić.

Slovenske odbojkarice si bodo svoj tretji nastop na evropskih prvenstvih skušale zagotoviti v majskih kvalifikacijah, na katerih bodo v okviru skupine F igrale skupaj s Češko, Latvijo ter Bosno in Hercegovino.