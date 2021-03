Spisek odbojkarskih reprezentantk krojijo poškodbe

Italijanski strokovnjak Alessandro Chiappini, ki je na slovensko reprezentančno klop sedel leta 2017 in mlado reprezentanco popeljal do srebrnega odličja na svetovnem prvenstvu do 23 let, člansko vrsto pa na evropsko prvenstvo 2019, bo dekleta uvodoma zbral v Kranjski Gori, kjer bo izbrana vrsta ostala dva tedna. Sledila bo selitev v Maribor, od koder bodo odbojkarice najprej odpotovale na pripravljalno tekmo v Avstrijo, sledili pa bosta še prijateljski srečanji v gosteh pri Madžarski in Hrvaški. S sestavo izbrane vrste je imel Chiappini nemalo težav, saj spisek krojijo poškodbe, pa tudi zaključek kariere nekaterih standardnih članic reprezentance. Na selektorjevem seznamu je tako 18 imen, po potrebi pa se bodo v prvih tednih pripravam priključile še mlajše perspektivne odbojkarice.

Podajalke: Eva Mori (Vandoeuvre Nancy Volley-Ball, FRA), Sara Najdič (Fatum Nyíregyháza, HUN), Eva Pogačar (Calcit Volley, SLO); korektorici: Darja Eržen (Potsdam, GER), Nika Markovič (SIP Šempeter, SLO); sprejemalke: Lana Ščuka (AtlasGlobal Yesilyurt, TUR), Monika Potokar (PAOK, GRE), Mojca Pene (Diosgyori VTK, HUN), Eva Zatkovič (Calcit Volley, SLO), Žana Zdovc Sporer (DPD Legionovia, POL); srednje blokerke: Saša Planinšec (brez kluba), Tina Grudina (Swietelesky BRSE, HUN), Mirta Velikonja Grbac (Nova KBM Branik, SLO), Brina Bračko (Nova KBM Branik, SLO), Sara Đukić (Gen-I Volley, SLO); proste igralke: Leja Janežič (Calcit Volley, SLO), Anja Mazej (SIP Šempeter, SLO), Lorena Lorber Fijok (Nova KBM Branik, SLO).

Selektor: Alessandro Chiappini (ITA); pomočniki selektorja: Gregor Rozman (SLO), Maciej Juszt (POL), Dejan Pušnik (SLO); trener za telesno pripravo: Michele Patoia (ITA); zdravnica: Katarina Cunder (SLO); fizioterapevt: Alessandro Fazio (ITA); statistik: Sebastjan Mavrič (SLO).

V začetku maja v Latvijo

Reprezentanca bo po slabih štirih tednih priprav 5. maja odpotovala v Daugavpils in med 6. in 8. majem igrala prvi krog kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Teden dni kasneje bo drugi krog kvalifikacij gostila Zenica. Na obeh turnirjih se bodo Slovenke pomerile z Latvijo, Češko ter Bosno in Hercegovino. Na EuroVolley, ki ga bodo avgusta skupaj gostile Srbija, Bolgarija, Romunija in Hrvaška, se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci.

Sledili bodo še nastopi Slovenije v srebrni evropski ligi. Prvi turnir bo med 28. in 30. majem gostil Luksemburg, drugi turnir pa bo od 4. do 6. junija v Mariboru, kjer bo od 11. do 13. junija potekal še zaključni turnir najboljše četverice. Slovenke imajo kot gostiteljice uvrstitev nanj že zagotovljeno, na domačem parketu pa si bodo naše odbojkarice skušale priigrati uvrstitev v zlato evropsko ligo.