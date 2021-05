Kvalifikacije za OI: odbojkarji na mivki želijo v finale

V našem taboru ne skrivajo, da je cilj uvrstitev v finale kvalifikacij, ki ga bo med 23. in 26. junijem gostil Haag, čeprav se tako fantje kot dekleta zavedajo, da jih prihodnji teden v Turčiji čaka težka naloga. Reprezentanca bo zadnje treninge opravila v polni zasedbi, Tadej Boženk, ki bo izbrano vrsto vodil skupaj z Matijo Slobodnikom, pa ocenjuje: "Končno so se na treningu zbrali vsi, ki so na seznamu za nastop v Izmirju. Zelo vesel sem, da sta se Jan in Črt priključila reprezentanci. Vidi se, da sta malce utrujena in da potrebujeta počitek, ampak upam, da bomo lahko vseeno dobro tempirali treninge in formo. Nimamo veliko časa za eksperimentiranje. Upam, da se fantje čim prej uigrajo in da doma naredimo še par dobrih treningov in nato enako še v Turčiji. Za dekleta si upam trditi, da so zelo dobro pripravljena. Dobro so trenirala, dobro smo delali in ne bojimo se, da ne bi bili pripravljeni. Mislim, da bomo v Izmir prišli z dobro energijo in pokazali, da znamo igrati na visoki ravni."

Naše odbojkarice bodo imele nekoliko težje delo kot odbojkarji, saj jim je žreb skupin, kot piše na uradni spletni strani OZS, namenil močne tekmice, a Nina Lovšin, ki bo igrala v paru s Špelo Morgan, meni, da je peto mesto, ki še vodi v tretji krog kvalifikacij, dosegljivo: "Ker sta oba para formirana na novo, ne vem točno, kaj lahko pričakujemo, menim pa, da smo dobro pripravljene in da lahko pokažemo odlično igro. Na papirju so štiri ekipe, ki so boljše od nas, Češka, Poljska, Finska in Grčija. Za osvojitev petega mesta pa mislim, da so možnosti precej realne, saj so ekipe Belorusije, Turčije in Srbije premagljive, pa tudi poznamo jih bolje kot ostale štiri ekipe. Verjamem, da bomo na vsaki tekmi dale vse od sebe, ne glede na moč nasprotnikov na drugi strani."