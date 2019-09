Belorusija prva slovenska ovira na EP: Verjamemo, da se lahko uvrstimo v izločilne boje

Prav srebro iz letošnje evropske lige je največji mednarodni uspeh Belorusije, ki se je pred tem lahko pohvalila le s 15. mestom z evropskega prvenstva leta 2013. V polfinalu pokala FIVB Challenger so se Belorusi srečali s Slovenci, ki so bili takrat uspešnejši s 3:1. A ta tekma je bila za belorusko izbrano vrsto dobra priprava za EuroVolley. "Celotno tekmovanje je bilo za nas dobra izkušnja, saj smo lahko bolje spoznali reprezentanci Slovenije in Turčije. Vsaka tekma proti močnim ekipam nam pride prav. Zelo smo bili zadovoljni z organizacijo in se že veselim vrnitve v Ljubljano," je dejal prvi korektor ekipe, Radzivon Miškevič.