Beograd slavil z odbojkarji, na 'tapeti' poleg Giulianija tudi Pahor

Terasa beograjske mestne hiše je že tradicionalno prizorišče proslavljanja največjih zmag srbskih športnikov, tako pa je bilo tudi v ponedeljek zvečer, ko so v prestolnici pozdravili zlate odbojkarje. Ti so v pariškem finalu ustavili slovensko izbrano vrsto (3:1), v proslavljanje pa se je z zbadanjem selektorja poražene reprezentance Alberta Giulianija in predsednika RS Boruta Pahorja vmešal celo srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić (na fotografiji) ni skrival zadovoljstva ob uspehu odbojkarjev. FOTO: AP

Med šest in sedem tisoč ljudi se je po poročanju spletne strani dnevnika Kurir zbralo pod teraso beograjske mestne hiše, kjer so lahko srbski privrženci športa po uspehih košarkarjev, vaterpolistov in mladih nogometašev tokrat čestitali tudi odbojkarjem, ki so se zlatega odličja na evropskem prvenstvu razveselili prvič po letu 2011. Med tistimi, ki so bili deležni največjih ovacij, je bil tudi nekdanji selektor slovenske izbrane vrste Slobodan Kovač, ki je v kratkem nagovoru zbranim dejal, da se bo z varovanci potrudil še izboljšati. Na koncu je besedo dobil tudi kapetan Nemanja Petrić.

"Biti tu pred vami je velika čast in sanje vseh nas, odkar smo se začeli ukvarjati s športom. To ne naš poklon vam. S temi fanti je vse mogoče, spet nas pričakujte tukaj," je razigrani množici s pokalom v roki povedal Petrić. V ritmih pevca Nikole Rokvićaso privrženci srbske odbojke navdušeno pozdravili tudi preostale junake pravkar končanega turnirja, denimo najkoristnejšega igralca Uroša Kovačevića, Aleksandra Atanasijevića... Srbske junake je sprejel tudi predsednik države Aleksandar Vučić, ki se je kar malce provokativno lotil tudi slovenskega kolega Boruta Pahorja‒ ta je v živo pospremil večino tekem reprezentance, tudi finale v Parizu ‒ in selektorja slovenske reprezentance Alberta Giulianija. V Srbiji je namreč močno odmevala poteza Italijana, ki je po doseženi zadnji točki na tekmi zahteval "challenge" in tako vsaj malce pokvaril slavje "orlom".

Pahor (na fotografiji) med eno od tekem slovenske reprezentance v domači dvorani Stožice. FOTO: Damjan Žibert

"V odbojki je potrebno veliko pameti. Ne moreš vedno iti na vso moč. Edino tisto, ko je tisti selektor Slovenije zahteval 'challenge' na koncu ... To se ne dela. To je tako, kot ko pri košarki izgubljaš za deset in tri sekunde pred koncem vzameš minuto odmora," meni Vučić, ki se je nato lotil še Pahorja. "Pahor je zaman prišel (v Pariz, op. a.). Moj prijatelj Pahor je zaman prišel. A kar naj prihaja na tekme. Mi ne bomo prinašali takšne nesreče, kot jo on prinaša njim,"se je (ne)obiskovanja tekem reprezentance še dotaknil Vučić. Sprejem za srbske odbojkarje v Beogradu:

