Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Odbojka

'Bili smo pod velikim pritiskom, zdaj bo precej lažje'

Ljubljana, 23. 01. 2026 09.35 pred 13 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V. N.M.
ACH Volley - Tours

Odbojkarji ACH Volleyja so z odliko opravili svojo nalogo v 3. krogu elitne Lige prvakov. Pred številnim občinstvom v kultnem Tivoliju so varovanci trenerja Igorja Kolakovića z izidom 3:0 v nizih (26:24, 25:19, 25:22) ugnali francoskega prvaka Tours, za katerega zelo uspešno igra slovenski reprezentančni korektor Nik Mujanović. Izkušeni kapetan Ljubljančanov Tine Urnaut je po veliki zmagi izpostavil, da je ta prišla v najboljšem mogočem trenutku.

Po dveh predhodnih porazih s favoriziranima Trentinom in Ziraatom iz Ankare so odbojkarji ACH-ja na tretji tekmi prišli do svoje prve zmage v elitnem tekmovanju.

Veliko zaslug za to ima med drugimi izkušeni kapetan Ljubljančanov Tine Urnaut, ki je spomnil na svoje najboljše čase v karieri. S številnimi odličnimi akcijami v napadu in odločilnimi bloki v obrambi je prispeval levji delež k uspehu nad aktualnimi francoskimi prvaki (3:0).

"Mislim, da smo odigrali zelo dobro tekmo v zelo težkem trenutku za nas, saj smo obračun s Toursom pričakali po dveh predhodnih porazih. Vesel sem, da smo uspeli povezati vse prvine odbojkarske igre v skladno celoto in tekmo relativno mirno pripeljati h koncu," je po zmagi brez izgubljenega niza dejal 38-letni Korošec, ki je pohvalil igro svojih soigralcev.

"V primerjavi z uvodnima tekmama smo tokrat od samega začetka vršili pritisk na servisu, kar nam je olajšalo delo pri sami obrambi in postavljanju blokov. V uvodnem nizu še nismo bili na želeni ravni, nato pa smo stopnjevali svojo igro in bili še posebej prepričljivi v drugem nizu. V tretjem pa smo pokazali veliko zrelost in umirjenost, kar nas je nagradilo z zasluženo zmago. Bili smo pod velikim pritiskom, zdaj bo precej lažje," je dodal Urnaut.

"Odigrali smo boljše kot na prejšnjih tekmah. Tokratni nasprotnik morda ni na isti kakovostni ravni, kot sta bila Trentino in Ziraat, ampak tudi po zaslugi naše odlične igre smo Francoze prisilili v napake. Vesel sem, da smo osvojili prve točke v Ligi prvakov, zdaj se bomo sprostili in na naslednjih tekmah skušali prikazati še boljšo odbojko. Glavni cilj pa je jasen - pričakati pomlad v Evropi," je povedal sijajni slovenski reprezentančni korektor Tonček Štern.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
odbojka liga prvakov ach volley tours tine urnaut

ACH Volley suvereno premagal francoske prvake

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mleko, kruh in bolonjska salama: Zlatanova vzgoja, ki preseneča svet
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
Prišlo do nenavadne eksplozije v pečici
Prišlo do nenavadne eksplozije v pečici
zadovoljna
Portal
Igralec, o katerem trenutno govorijo vsi
Dnevni horoskop: Levi so pristni, device si zaslužijo nagrado
Dnevni horoskop: Levi so pristni, device si zaslužijo nagrado
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
Tako sta danes videti hčerki Rogerja Federerja
Tako sta danes videti hčerki Rogerja Federerja
vizita
Portal
Že pet dodatnih minut na dan lahko zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt
Kako pomiriti razdražen želodec
Kako pomiriti razdražen želodec
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
cekin
Portal
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Z dvigom minimalne plače najslabše plačani v javnem sektorju v sedmem plačnem razredu
Z dvigom minimalne plače najslabše plačani v javnem sektorju v sedmem plačnem razredu
Zadnji cenovno dostopni avtomobil v ZDA je uradno izginil
Zadnji cenovno dostopni avtomobil v ZDA je uradno izginil
moskisvet
Portal
Po ločitvi odšla na Antarktiko
Tako igranje videoiger vpliva na otrokov IQ
Tako igranje videoiger vpliva na otrokov IQ
Depresivni igralec: 'Hollywood je šel v napačno smer'
Depresivni igralec: 'Hollywood je šel v napačno smer'
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
dominvrt
Portal
Kmetje, pozor: 8 % denarja, ki ga mnogi pozabijo
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Najboljši način za shranjevanje krompirja, da ostane svež vso zimo
Najboljši način za shranjevanje krompirja, da ostane svež vso zimo
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
okusno
Portal
Hitro pecivo za lenobe
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
voyo
Portal
Sledi v snegu
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469