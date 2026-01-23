Po dveh predhodnih porazih s favoriziranima Trentinom in Ziraatom iz Ankare so odbojkarji ACH-ja na tretji tekmi prišli do svoje prve zmage v elitnem tekmovanju. Veliko zaslug za to ima med drugimi izkušeni kapetan Ljubljančanov Tine Urnaut, ki je spomnil na svoje najboljše čase v karieri. S številnimi odličnimi akcijami v napadu in odločilnimi bloki v obrambi je prispeval levji delež k uspehu nad aktualnimi francoskimi prvaki (3:0).

"Mislim, da smo odigrali zelo dobro tekmo v zelo težkem trenutku za nas, saj smo obračun s Toursom pričakali po dveh predhodnih porazih. Vesel sem, da smo uspeli povezati vse prvine odbojkarske igre v skladno celoto in tekmo relativno mirno pripeljati h koncu," je po zmagi brez izgubljenega niza dejal 38-letni Korošec, ki je pohvalil igro svojih soigralcev. "V primerjavi z uvodnima tekmama smo tokrat od samega začetka vršili pritisk na servisu, kar nam je olajšalo delo pri sami obrambi in postavljanju blokov. V uvodnem nizu še nismo bili na želeni ravni, nato pa smo stopnjevali svojo igro in bili še posebej prepričljivi v drugem nizu. V tretjem pa smo pokazali veliko zrelost in umirjenost, kar nas je nagradilo z zasluženo zmago. Bili smo pod velikim pritiskom, zdaj bo precej lažje," je dodal Urnaut.

"Odigrali smo boljše kot na prejšnjih tekmah. Tokratni nasprotnik morda ni na isti kakovostni ravni, kot sta bila Trentino in Ziraat, ampak tudi po zaslugi naše odlične igre smo Francoze prisilili v napake. Vesel sem, da smo osvojili prve točke v Ligi prvakov, zdaj se bomo sprostili in na naslednjih tekmah skušali prikazati še boljšo odbojko. Glavni cilj pa je jasen - pričakati pomlad v Evropi," je povedal sijajni slovenski reprezentančni korektor Tonček Štern.