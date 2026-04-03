Odbojka

Bodi(mo)te ponosni!

Ljubljana, 03. 04. 2026 10.41 pred 25 dnevi 4 min branja 7

Avtor:
Matic Flajšman
ACH Volley - Piacenza

Evropska sezona, dolga 16 tekem, razvlečena skozi kvalifikacije Lige prvakov, preko skupinskega dela najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja, do polfinala pokala CEV, je za odbojkarje ACH Volley zaključena. Ocena? Če vprašate mene – presegli so sami sebe!

V Sloveniji si je odbojka izborila posebno mesto, ko je govora o kolektivnih športih. Glavna zasluga, da je temu tako, tiči v nepozabnih trenutkih, ki jih je slovenska izbrana vrsta pričarala v Stožicah. Ko 'nisi bil in', če nisi bil na tribunah dvorane. Pa naj bo nasprotnik Belorusija, ali pa takrat svetovni prvak Poljska z naturaliziranim Wilfredom Leonom na čelu.

Zasedba, ki je vsako leto do roba napolnila Stožice.
Zasedba, ki je vsako leto do roba napolnila Stožice.
FOTO: 24ur.com

Ampak ljudje so prihajali zaradi Slovenije. Zaradi navduševanja v režiji Tineta Urnauta, Dejana Vinčića, Klemna Čebulja, Alena Pajenka, Jana Kozamernika, Mitje Gasparinija, Janija Kovačiča in vseh igralcev, ki so vstopali s klopi, dodajali vse tisto, kar v turnirskem sistemu najmočnejša orožja selektorjev niso uspela. Jasno je bilo, da za popolni preboj v ospredje, ko gre za odbojko na slovenskih tleh, dežela na sončni strani Alp potrebuje resnejšega igralca tudi na evropski klubski sceni. Po dolgih letih je to postal ACH Volley. Vrnitev štirih slovenskih reprezentantov v domovino je nekaj izjemnega, a velika odgovornost, saj javnost od njih pričakuje samo najboljše. Takšni smo Slovenci. Če pride Urnaut, potem bo Slovenija igrala vidno vlogo v Ligi prvakov. Pa ni ravno tako preprosto. Tudi, če pridejo z njim še Pajenk, Štern, Ropret, ki se pridružijo izkušenim posameznikom oranžnih zmajev in tistim malo mlajšim, ki na veliko sceno šele stopajo.

Zasedba, ki je v letošnji sezoni večkrat napolnila Tivoli.
Zasedba, ki je v letošnji sezoni večkrat napolnila Tivoli.
FOTO: Luka Kotnik

Potreben je čas, nekaj čemur gledalci niso najbolj naklonjeni, kaj šele večni kritiki. Sezona ACH v Evropi je bila dolga in neizprosna. Veliko je bilo na kocki, dišalo je po neuvrstitvi Ljubljančanov v Ligo prvakov, a na koncu se je zgodilo veliko več, kot je kdorkoli upal pomisliti. V prestolnici smo bili priča fantastičnim kvalifikacijam, trem tekmam, kjer so se varovanci Igorja Kolakovića šele ogrevali za skupinski del Lige prvakov. Nastavljeno ogledalo, v obliki turškega Ziraata, italijanskega Trentina in francoskega Toursa, je pokazalo kam 21-kratni slovenski državni prvaki resnično sodijo. Selitev v pokal CEV, kjer se je s tekmama proti Fenerbahčeju in Gas Sales Piacenzi, ples z evropsko odbojkarsko elito nadaljeval, četudi je šlo za drugi najmočnejši rang evropskih tekmovanj, je nekaj na kar pred sezono ni upal pomisliti nihče.

Odbojka za sladokusce

Danes za odbojkarje ACH Volleyja ne sme biti žalosten dan. Morali bi pokati od ponosa. Do roba so napolnili Tivoli, se borili za finale pokala Evropske odbojkarske zveze (realno je bil to finale pred finalom, saj je par belgijskega in nemškega predstavnika manj kakovosten), niso pa uspeli ponoviti uspeha izpred 19 let, ko so preskočili polfinalno oviro, da bi v finalu premagali zvezdniško Modeno. Tokrat niso bili kos polfinalistu italijanskega prvenstva Piacenzi. A bodimo realni – da bi premagal Piacenzo potrebuješ še nekaj več, predvsem pa popolno odigrano tekmo od prve do zadnje točke, pri čemer ti morajo navijači dajati energijo, da si sposoben odigrati štiri nize, morda pet.

Polne tribune so dokaz, da gledalci dihajo z ACH in si želijo, da bi bilo spektaklov na ravni tekme s Piacenzo v prihodnjih sezonah še več.
Polne tribune so dokaz, da gledalci dihajo z ACH in si želijo, da bi bilo spektaklov na ravni tekme s Piacenzo v prihodnjih sezonah še več.
FOTO: Luka Kotnik

Nastavek za več in bolje je vsekakor narejen, pri ACH je zdaj potreben temeljit pogovor igralcev z vodstvom kluba, stisk rok in čestitka za opravljeno, da bi lahko začeli s procesom nadgradnje dosežka. Morda je bil finale pokala CEV maksimalen domet, morda je Piacenza ta hip previsoka ovira, ampak Urnaut in druščina se lahko brez slabe vesti pogledajo v ogledalo in si rečejo: "Lahko smo ponosni!" Podporniki kluba so zanesljivo, četudi so se zbudili z okusom 'bitter lemona' v ustih. Ampak zdaj, ko je po letih čakanja na popolni evropski preboj ACH v ospredje narejen, zdaj lahko realno ocenijo tudi, kaj jim manjka, da bi bili boljši. Nekaj zagotovo. Pa ne denarja, ker najmočnejšim evropskim klubom še dolgo ne bodo do kolen, ampak širine moštva. Napredek mladih je viden, praktično vsi so ob izkušenih posameznikih napredovali. Zdaj je nujno zadovoljne igralce, tiste, ki se čutijo, kot del odbojkarske družine, zadržati. In nekaj malega dodati. Da bi lahko vsaj sanjali nekaj več. To, kar si upamo, vselej ko na teren stopi slovenska reprezentanca.

odbojka ACH Volley pokal CEV tine urnaut liga prvakov

'Na tej ravni odbojke odločajo malenkosti'

Piacenza v Tivoliju razblinila sanje ACH Volleyja

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Ne hodimnavolitve
04. 04. 2026 14.18
Fantje, kakorkoli bravo!!! Če bodo Italijani odpustili svojim nogometašem, mi nimamo pravice komentirati ničesar.
dule100
03. 04. 2026 14.33
Stara odslužena ekipa! Pohvale vredno je, da je nekaj mladih! Mi lahko nekdo pojasni, kaj še počne v ekipi T.Urnaut?
Patriot79
04. 04. 2026 09.21
Čaka penzijo, ker tja spada.
Patriot79
03. 04. 2026 13.49
Tine, Tine, a ni šlo... je kar realno kar se je pokazalo včeraj v Tivoljiu; za kaj več pa vam mora pomagati g.10% drugače ne bo šlo😄
bodočipartizan
03. 04. 2026 12.41
Saj smo ponosni. Problem je selektor, ki je že ored tekmo dvomil v uspeh! Kakšna naravnanost je to? Saj ni kvč selektor, ki lahko kar nekaj lapa v javnosti!
oježeš
03. 04. 2026 12.24
Lahko jim le čestitamo za igro. Pač pride dan, ko ne gre po željah, pomembno, da so dali vse od sebe ins e niso že na začetku predali, potem pa govorili, da so uživali ali, da so imeli še rezervo.
Kopite84
03. 04. 2026 11.30
Škoda vsakega centa za ta ženski šport...
