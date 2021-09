Slovenski odbojkarji z odlično igro dobili prvi set (1:0)*

Slovenski selektor Alberto Giuliani ni presenetil z začetno šesterico, saj je na igrišče polne Ostravar Arene poslal preizkušene moči: Tineta Urnauta, Klemena Čebulja, Janija Kovačiča, Tončka Šterna, Dejana Vinčića in Jana Kozamernika.

Češki odbojkarji so v tekmo vstopili v skladu z napovedmi in z močnim začetnim udarcem Adama Bartoša, ki je priigral uvodno točko svoji reprezentanci. A Slovenija je odgovorila na najboljši možni način - z dvema zaporednima točkama -, s katerima je nekoliko umirila vznesene domače navijače. V uvodnem delu prvega niza je odlično deloval tako začetni udarec kot tudi blok, v napadu sta bila najbolj razigrana kapetan Tine Urnaut in korektor Tonček Štern, ki sta nanizala nekaj izjemnih točk za prvo otipljivejše slovensko vodstvo z 9:5. Po prvi minuti odmora češkega selektorja se razmerje moči na igrišču ni spremenilo; slovenski reprezentanti so nadaljevali z odlično igro v napadu, po točkah Urnauta in Čebulja je Slovenija ušla že na +5 (11:6), a so se domači le uspeli zbrati in odgovoriti z delnim izidom 4:0 za rezultatski priključek (11:10).

Giuliani ni želel ničesar prepustiti naključju, po minuti odmora je v igro poslal sveže moči - Gregorja Ropreta in Alena Šketa. Omenjeni dvojec je vnesel več miru v igro slovenske reprezentance, ki je ohranjala vodstvo z začetka tekme.