Boleč poraz odbojkaric

Slovenski selektor Alessandro Chiappini je obračun v Daugavpilsu začel s podajalko Evo Mori, korektorico Darjo Eržen, srednjima blokerkama Tino GrudinainSašo Planinšec, sprejemalkama Evo Zatković in Moniko Potokar ter prosto igralko Lejo Janežič. Srečanje so z vodstvom z 2:0 odprle Slovenke in razliko prek Zatkovićeve ohranjale tudi v nadaljevanju. Edina Selimović je s tremi zaporednimi točkami z začetnim udarcem poskrbela za preobrat, po polminutnem odmoru na zahtevo naše klopi je niz prekinila Planinščeva, Potokarjeva pa je z asom prinesla izenačenje. Po dobri igri Janežičeve v obrambi sta Erženova in Zatkovićeva prispevali točki za 13:11, Grudina pa as za prvo vodstvo Slovenije s tremi točkami. Erženova je dvakrat uspešno prebila obrambo tekmic, Planinščeva pa blokirala za 18:15. Težave pri sprejemu in neizkoriščene napade Slovenk so bosansko vrsto pripeljale na 19:19, a je Erženova še naprej dobro napadala (22:20). Potokarjeva je z napadom dodala pomembno točko za 23:21, a so tekmice prišle do še enega preobrata in po novih neizkoriščenih napadih naših slavile s 25:23.

Tokrat so z vodstvom z 2:0 bolje začele varovankeStevana Ljubičića, a je Erženova hitro dosegla dve točki, Zatkovićeva pa blok za 4:2 v korist naše vrste. Tekmice so tudi z nekaj sreče izid poravnale na 6. točki, Edina Begić je z asom prispevala točko za 7:6. Bosanke so ohranjale razliko, ki pa je tudi do sredine niza niso uspele povečati na več kot dve točki (13:11), nato pa je Zatkovićeva dvakrat prebila obrambo tekmic za izenačenje na 13:13. Pri 17:15 je Begićevi uspel nov as za 18:15, ki je Chiappinija prisilil v prekinitev. A bosanska sprejemalka je dodala še eno točko. Namesto Potokarjeve je v igro vstopila Naja Boisa, namesto Zatkovićeve paLorena Lorber Fijok, obe debitantki v naši izbrani vrsti. Prednost je kljub menjavama narasla na pet točk, po asu Selimovićeve so bosanske odbojkarice vodile z 22:17. V igro sta vstopili še Sara Najdič in Žana Zdovc Sporer. Zatkovićeva in Potokarjeva sta se vrnili v igro, Zdovc Sporerjeva je še blokirala za 20:23, a je Dajana Bošković z novo točko postavila stvari na svoje mesto. As Andjelke Radiškovićpa je tekmicam prinesel zmago s 25:20.