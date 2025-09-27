Svetli način
Odbojka

Bolgari prvi finalisti odbojkarskega svetovnega prvenstva

Manila, 27. 09. 2025 10.29 | Posodobljeno pred 40 minutami

Avtor
N.M.
Reprezentanca Bolgarije je po pričakovanjih v polfinalu svetovnega prvenstva na Filipinih ugnala Čehe z rezultatom 3:1 (-20, 23, -21, -22) in si tako zagotovila mesto v finalu. Tam se bo pomerila z zmagovalcem obračuna med Italijo in Poljsko, ki je na vrsti danes ob 12.30. Znova je na parketu blestel Aleksandar Nikolov, ki je dosegel kar 31 točk.

Aleksandar Nikolov naravnost blesti na letošnjem svetovnem prvenstvu.
Aleksandar Nikolov naravnost blesti na letošnjem svetovnem prvenstvu. FOTO: AP

Bolgarska reprezentanca se je po napetem dvoboju proti Češki prebila v finale. Čeprav so bili vsi štirje nizi zelo tesni, so Bolgari v ključnih trenutkih z izjemo drugega niza prevzeli pobudo in si izborili odločilne točke. Tako so nadaljevali niz uspehov, potem ko so že v skupinskem delu na kolena spravili tudi Slovence.

Za junaka obračuna se je izkazal Aleksandar Nikolov, ki je zbral kar 31 točk. Pomemben delež sta prispevala tudi Aleks Grozdanov z 12-timi točkami in Asparuh Asparuhov, ki jih je vpisal 10. 

Reprezentanca Bolgarije še nikoli ni slavila naslova svetovnih prvakov, daljnega leta 1970 so bili na takratnem svetovnem prvenstvu, ki je potekalo ravno v Bolgariji, drugi. V finalu jih je premagala Vzhodna Nemčija. Na spisku imajo še štiri bronaste medalje, ki so jih osvojili v letih 1949, 1952, 1986 in 2006. Tokrat imajo možnost, da se zavihtijo na sam vrh odbojke. Toda naloga pred njimi je vse prej kot lahka. Reprezentanci Poljske in Italije sta med najuspešnejšimi v zadnjih letih, gre za državi, ki zasedata prvo in drugo mesto na svetovni lestvici. V finalu zadnjega prvenstva leta 2022, ki je potekalo tudi v Sloveniji, sta se pomerili ravno ti dve moštvi, s 3:1 je takrat v Katovicah slavila Italija.

- sobota, 27. september (polfinale):

Češka - Bolgarija 1:3 (-20, 23, -21, -22)

12.30 Italija - Poljska

- nedelja, 28. september:

08.30 tekma za 3. mesto

12.30 finale

