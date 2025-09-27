Bolgari prvi finalisti odbojkarskega svetovnega prvenstva

Bolgarska reprezentanca se je po napetem dvoboju proti Češki prebila v finale. Čeprav so bili vsi štirje nizi zelo tesni, so Bolgari v ključnih trenutkih z izjemo drugega niza prevzeli pobudo in si izborili odločilne točke. Tako so nadaljevali niz uspehov, potem ko so že v skupinskem delu na kolena spravili tudi Slovence.

Za junaka obračuna se je izkazal Aleksandar Nikolov, ki je zbral kar 31 točk. Pomemben delež sta prispevala tudi Aleks Grozdanov z 12-timi točkami in Asparuh Asparuhov, ki jih je vpisal 10.