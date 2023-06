Bolgarija utrujeni Sloveniji ni dala nobenih možnosti

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi turnirja Lige narodov v Nagoji zabeležila prvi poraz. S 3:0 jo je premagala Bolgarija. Naši odbojkarji so zadnjih pet tekem proti Bolgarom sicer zaključili v svojo korist, v šestem poskusu pa so bili tekmeci le boljši. Slovenci bodo imeli zdaj prost petek, v soboto pa se bodo merili s Francijo.

icon-expand Slovenija tokrat ni imela svojega dne. FOTO: Volleyball World

Slovenski odbojkarji so na osmih medsebojnih tekmah šestkrat premagali Bolgare, na deveti pa so izgubili tretjič. V Nagoji so bili nerazpoloženi. Tekma je bila do zaključka še presenetljivo izenačena, Slovenci pa so jo izgubili v končnicah prvih dveh nizov. Spet se je videlo, da varovanci Gheorgheja Cretuja še niso pravi. Če Srbi v prvem krogu tega niso znali izkoristiti, pa za Bolgare to ne velja. Ko je bilo treba, so bili dovolj zbrani, kar jim je na koncu prineslo zmago, s katero so popravili spodrsljaj iz prvega kroga, v njem so nepričakovano izgubili proti Kitajski. Bolgari so bili odlični v bloku, Slovenci pa so zapravljali priložnosti v protinapadih. V njihovi igri se še kako pozna odsotnost korektorja Tončka Šterna. Na njegovem mestu je tekmo začel Matej Kök, ki pa se ni najbolje znašel. Tudi Rok Možič ni bil tako razpoložen kot na prvi tekmi, enako velja za Alena Pajenka. Tudi pravega pritiska s servisi ni bilo, pomagale pa niso niti menjave, s katerimi je Cretu poskušal spremeniti potek tekme.

V prvem nizu so Bolgari vodili s 15:12, Slovenci so jih ujeli, imeli priložnost celo za četrto zaporedno točko in vodstva, toda Možič je ni izkoristil. A svojo napako je malo pozneje popravil, njegova ekipa je prišla v vodstvo, vendar le za kratek čas. Bolgari so si priigrali prvo zaključno žogo, že mislili, da so jo izkoristili, a ogled posnetka je pokazal, da so se veselili prehitro. Sodnik je dosodil točko za Slovenijo, glavno besedo pa imel tudi na koncu, pri drugi zaključni žogi je dosodil prestop Mateju Köku in Bolgarija je vendarle povedla z 1:0. Podoben potek kot prvi je imel tudi drugi niz. Slovenci so imeli nekajkrat dve točki prednosti, spet pa je bilo preveč neizkoriščenih protinapadov, da bi bila prednost višja. Odlepiti se ni uspelo niti Bolgarom, tako da je spet odločala končnica. To sta odločila dva asa Nikolaja Koleva, s katero so Bolgari prišli do dveh zaključnih žog, drugo so izkoristili.

icon-expand Gheorghe Cretu FOTO: Damjan Žibert