Bonitta ne bo več vodil slovenskih odbojkaric

Marco Bonitta je slovensko reprezentanco prevzel leta 2022 in se z njo prvič predstavil v srebrni evropski ligi, v kateri so naša dekleta osvojila bronasto odličje. Slovenke so nato uspešno igrale še v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo in se tretjič doslej prebile na EuroVolley. V sezoni 2023 smo naše odbojkarice najprej spremljali v boju za evropski prestol, nato pa so premierno nastopile še v kvalifikacijah za olimpijske igre ter se ob koncu sezone vidno povzpele tako na svetovni kot na evropski lestvici.

Po dogovoru med vodstvom Odbojkarske zveze Slovenije in italijanskim strokovnjakom se ta po dveh sezonah poslavlja od slovenske klopi. "Zdaj, ko tudi uradno nisem več selektor slovenske ženske reprezentance, bi se rad vsem zahvalil za dve intenzivni in zares lepi leti. Hvala predsedniku zveze Metodu Ropretu za priložnost, ki mi jo je ponudil. Hvala tudi vsem ostalim predstavnikom zveze, ki so me sprejeli medse, hvala pa tudi vsem mojim sodelavcem v štabu, s katerimi sem sodeloval v teh dveh letih. Predvsem pa hvala dekletom, ki so mi sledila in me "prenašala". Doživeli smo nekaj razočaranj, a tudi nekaj nepozabnih zmag. Zelo sem ponosen na to, kako je ekipa igrala. Še posebej v zadnjem obdobju, ko je igralke na igrišču krasila izjemna odločnost. Dekleta, želim vam najlepšo možno prihodnost. Vedno bom vaš navijač. Hvala še enkrat," je dejal Bonitta.