Bonitta: Veliko je še nihanj, a smo na pravi poti

Po zmagi nad Estonijo, ko so naša dekleta na tekmi četrtega kroga v Mislinji slavila s 3:2, je Marco Bonitta svojim varovankam namenil nekaj počitka, nato pa se je reprezentanca v Mariboru pripravljala na nadaljevanje. "Po treh dneh premora smo spet začeli s treningi. Igralke so bile kljub temu še nekoliko utrujene, zato smo morali treninge prilagoditi, a to je pri tako mladih odbojkaricah normalno. Veliko je še nihanj. A zdaj smo že v pravem ritmu in upamo na novo zmago v Estoniji," je za spletno stran krovne Zveze dejal slovenski selektor.

V Tartu je Bonitta danes zgodaj zjutraj popeljal 12 odbojkaric, Evo Pogačar, Žano Ivano Halužan Sagadin, Sašo Planinšec, Mirto Velikonja Grbac, Tio Koren, Niko Milošič, Evo Zatkovič, Najo Boisa, Mijo Šiftar, Mašo Pucelj, Seleno Leban in Julijo Grubišič Čabo, zaradi poškodbe je doma ostala Anja Mazej. "Začenja se drugi del tekmovanja in nasprotnice zdaj že dobro poznamo. Žal imamo v naši ekipi nekaj zdravstvenih težav, predvsem Anja Mazej s stegensko mišico. A ne glede na to smo prepričani, da lahko v Estoniji še izboljšamo raven naše igre. Zdaj je že jasno, da se ne bomo borili za uvrstitev v zlato evropsko ligo, saj bosta v finalu zelo verjetno igrali Švedska in Portugalska. Bomo pa skušali igrati najboljše, kar smo v tem trenutku sposobni. To je naš prvi cilj," v izjavi za uradno spletno stran OZS dodaja Bonitta.