Bonitta: Zadovoljen sem, a skrbijo me slabši začetki tekem

Selektor slovenskih odbojkaric, izkušeni Italijan Marco Bonitta , sicer poudarja, da je zadovoljen s pristopom in igro svojih varovank, toda obstajajo stvari, o katerih se bo z igralkami pogovoril še pred današnjim drugim prijateljskim obračunom proti azerbajdžanski izbrani vrsti. Prvo tekmo so Slovenke dobile prepričljivo s 3:1 v nizih.

Belgijke, Madžarke, Srbkinje, Ukrajinke in Poljakinje so nasprotnice naše ženske odbojkarske izbrane vrste na letošnjem evropskem prvenstvu, ki se bo 18. avgusta z uvodno tekmo proti Poljski začelo v belgijskem Gentu.

"Na splošno sem zelo zadovoljen, saj smo zmagali in igrali dobro, še posebej od drugega niza pa vse do konca tekme. Vendar pa se moram pogovoriti s svojo ekipo, saj zadnjih tekem ne začenjamo dobro, ne igramo na naši ravni, še posebej na servisu in tudi v napadu. Moram preveriti, zakaj se to dogaja in naslednje tekme moramo takoj začeti z igro na najvišji ravni," je po zmagi nad Azerbajdžanom dejal slovenski selektor Marco Bonitta.

Prav pomanjkanje izkušenj večjega dela aktualne zasedbe naše ženske izbrane vrste bi lahko bilo eno od oteževalnih okoliščin v obračunih z bistevno močnejšimi tekmicami na bližajočem se prvenstvu stare celine v Belgiji. "Mislim, da smo v prvem nizu potrebovale nekaj časa, da smo še v živo videle, kako igrajo nasprotnice in se jim prilagoditi. Morda smo bile tudi nekoliko živčne. A v naslednjih treh nizih nam je steklo, naredile smo tisto, kar smo si zadale. Dobro smo igrale v bloku in obrambi ter tudi v napadu nam je steklo. Igrale smo tako, kot smo se dogovorili," je v izjavi za uradno spletno stran Odbojkarske zveze Slovenije povedala Maša Pucelj.