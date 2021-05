Bošnjak in Bračko do prve zmage na EP

Prvi nastop na evropskem prvenstvu do 22 let, ki ga gosti avstrijski Baden, je pripadel našima dekletoma,Asji Šenin Lani Žužek, ki sta se za uvod pomerili sFrido Berntsen in Emilie Olimstad ter izgubili z 0:2. Slovenki sta tekmicama v prvem nizu z začetnimi udarci povzročili veliko težav, v končnici pa sta Norvežanki vnovčili svoje izkušnje za zmago z 18:21. V drugem nizu sta bili Norvežanki še nekoliko prepričljivejši, dobili sta ga s 13:21. Na popoldanski tekmi sta Šenova in Žužkova, ki sta moči združili pred letošnjo sezono, igrali na visoki ravni in v napetem zaključku prvega niza morali priznati premoč Kristi Paegle in Kristine Briede, ki sta bili boljši s 25:23. V drugem nizu sta naši predstavnici nekoliko popustili, Latvijki sta slavili z 21:15.

Naša odbojkarja na mivki Črtomir Bošnjak in Rok Bračko sta prvi dan prvenstva odigrala le en obračun in prišla do pomembne zmage. V boju s Švicarjema Nathanom Brochom in Leom Dillierjem, sicer šestima nosilcema prvenstva, smo spremljali dva izjemno izenačena niza, v končnicah pa sta bila bolj zbrana Slovenca, ki sta se veselila zmage s 26:24 in 25:23.

Šenovo in Žužkovo v okviru skupinskega dela tekmovanja čaka še eno srečanje, Bošnjak in Bračko pa bosta igrala še z Litovcema Kajusom Mazuronisom inSauliusem Vikelisom, njuna tretja nasprotnika pa bosta Norvežana Markus MolinNils Gunnar Ringoen.