Bruno: Če nam uspe osvojiti dve zlati odličji, bo v Braziliji karneval celo leto

Stožice je zajela odbojkarska evforija. Pa ne samo Stožice, ampak kar celotno Slovenijo. Slovenci smo dokazali, da nam redko kateri navijači na svetu lahko konkurirajo. Nad celotnim dogajanjem so navdušene tudi ostale reprezentance, ki jih ni malo, v Ljubljani je nastanjenih kar 16 od skupno 24 ekip. "Vaša ekipa je zelo dobra. Seveda, tudi vaši navijači. Naše tekme so bile precej zgodaj zjutraj, tako da je bilo težje za gledalce, da bi si jih lahko ogledali. Toda sam sem že igral v Sloveniji, v ligi prvakov, in ja, imate zares dobro navijaško atmosfero. Tekma proti Franciji je bila pravi spektakel. Žal si je nisem uspel ogledati v živo, toda vem, da bi bilo fantastično," pove Ricardo Lucarelli, sprejemalec brazilske reprezentance.

Tokrat smo pod drobnogled vzeli Brazilijo, državo, ki je prava odbojkarska velesila, vajena velikih tekmovanj. "Naše sanje so seveda takšne, da bi osvojili novo medaljo, to je cilj. Toda preveč smo še oddaljeni od tega, v nadaljevanju nas zagotovo čakajo precej težke tekme, vemo, da je na takšnem nivoju kar precej naporno igrati. Toda ja, vseeno so to naše sanje, poskusili se bomo uvrstiti v šesti zaporedni finale, kar mislim, da je rekord za odbojko in najverjetneje tudi za ostale športe," pove kapetan ekipe, eden najboljših podajalcev na svetu Bruno Rezende. Da pojasnimo, Brazilija je odbojkarska velesila in najuspešnejša reprezentanca v zadnjih 20 letih, trenutno pa četrtopostavljena reprezentanca na lestvici FIVB. Med letoma 2001 in 2008 so osvojili praktično skoraj vsako tekmovanje, na katerem so sodelovali. Med 2002 in 2010 so trikrat postali svetovni prvaki, na zadnjih dveh pa so si nadeli srebrno medaljo.

Brazilci so na tem prvenstvu skupinski del razumljivo opravili z odliko. "Zelo smo veseli, vedeli smo, da naša skupina ne bo enostavna. Gre za povsem različne reprezentance, njihove karakteristike, tako da smo potem vsak dan sproti prilagajali našo igro tekmecu. Kuba je npr. zelo dobra ekipa, na začetnem udarcu so še posebej močni, agresivni. Potem je tukaj Japonska, tehnično so zelo podkovani. Zelo dobro smo se prilagodili in tudi proti Katarju, čeprav gre za ekipo, ki je ne poznamo tako dobro, dali vse od sebe. Igrali so zelo dobro odbojko. V prvem nizu smo sicer bili nekoliko premalo napadalni, toda pomembno je, da imamo po skupinskem delu tri zmage, to je bil tudi naš cilj pred začetkom prvenstva," še nadaljuje.