Urnaut in Kozamernik ključna moža Milančanov

V italijanskem prvenstvu se je že začela končnica. V prvem krogu, ki zmagovalce vodi v četrtfinale, je izločilne boje uspešno začel Powervolley Milano s Tinetom Urnautom inJanom Kozamernikom. Milančani so s 3:1 premagali Verono, naša reprezentanta sta igrala na visoki ravni. Urnaut je ob 44-odstotnem napadu prispeval 14 točk, eno dodal z blokom in eno s servisom, na sprejemu je bil 32-odstoten. Kozamernik je tokrat vknjižil devet točk, sedem z napadom (64-odstotna uspešnost) ter po eno z blokom in servisom. Na tekmi Gas Sales Piacenze in Kioene Padove naš reprezentančni korektor Tonček Šternni imel sreče, saj se je poškodoval že na začetku prvega niza. Za kako hudo poškodbo gležnja gre, bodo pokazale preiskave. Piacenza je sicer slavila s 3:1. Poraz je doživela tudi Consar RavennaJanija Kovačiča, s 3:0 je bila uspešnejša Leo Shoes Modena. Slovenski prosti igralec sicer še naprej nadaljuje z dobrimi predstavami, tokrat je sprejemal s 50-odstotno natančnostjo. Na Poljskem je Asseco Resovia našega selektorjaAlberta Giulianija prišla do nove zmage, tokrat nad PGE Skra Belchatowom. Reprezentančni sprejemalecKlemen Čebulj je vknjižil 14 točk, ob 59-odstotni uspešnosti jih je v napadu prispeval 13, eno je dodal z asom. V 21. krogu francoskega prvenstva je Nantes Reze z domačo zmago s 3:2 prekinil zmagovalni niz Poitiersa, katerega barve brani naš bloker Alen Pajenk, ki je znova igral na visoki ravni in dosegel 12 točk, ob 63-odstotni uspešnosti jih je 10 zbral v napadu, dve je dodal z začetnim udarcem.