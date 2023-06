'Čaka nas naporno obdobje, a igralke so pokazale, da so na to pripravljene'

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je začela s pripravami na evropsko prvenstvo in kvalifikacije za olimpijske igre. Selektor Marco Bonitta ima v Kranjski Gori za zdaj na voljo 16 odbojkaric, ki so že opravile nekaj treningov. Reprezentanca bo na Gorenjskem trenirala do konca junija, nato pa se bo preselila v Maribor. Med 10. in 15. julijem bo gostovala v Grčiji in tam odigrala štiri pripravljalne tekme. Italijanski strokovnjak na slovenski klopi se je pred zborom reprezentance soočal s številnimi odpovedmi.

icon-expand Marco Bonitta FOTO: FIVB

Slovensko izbrano vrsto, ki je v lanski reprezentančni sezoni navdušila z zmago v kvalifikacijah za EuroVolley, potem ko je po dvakrat premagala Azerbajdžan, Avstrijo in Gruzijo ter brez poraza osvojila prvo mesto v skupini, letos čakata dva izziva.

Iz osebnih razlogov so sodelovanje takoj odpovedale Lana Ščuka, Eva Pavlović Mori in Darja Eržen, medtem ko se je Julija Grubišič Čabo odločila za študij v ZDA. Vse druge so, kljub povsem razumljivim šolskim in študijskim obveznostim, potrdile svojo udeležbo na pripravah. —Marco Bonitta o odsotnosti nekaterih igralk

Slovenska dekleta bodo med 15. avgustom in 3. septembrom nastopila na evropskem prvenstvu in se skušala uvrstiti med najboljših 16 reprezentanc stare celine, v nadaljevanju sezone pa jih čakajo še kvalifikacije za olimpijske igre, v katerih sta v močni konkurenci cilj vsaj dve zmagi. "V prvem delu priprav moramo dekleta pripraviti na zelo dolgo poletje, za katerega smo si v okviru nastopov na evropskem prvenstvu in v kvalifikacijah za olimpijske igre zastavili dva pomembna cilja. Čaka nas naporno poletje, a igralke so že takoj pokazale, da so na to pripravljene. Vesel sem, da bom spet delal s to ekipo. Lanska reprezentančna sezona je bila za nas zelo pomembna. Postavili smo sistem dela in igre, igrali smo na visoki ravni in prepričan sem, da lahko to naredimo tudi letos," je pred uvodnim treningom v dvorani za uradno spletno stran OZS povedal priznani italijanski strateg na slovenski klopi Marco Bonitta.

Kapetanka reprezentance Saša Planinšec se skupaj s soigralkami že veseli novih izzivov: "Mislim, da smo vse zelo vesele, da smo se zbrali skupaj. Tokrat sicer nekoliko kasneje kot prejšnja leta. Pred sabo imamo dva sklopa tekmovanj, ki se ju vse že zelo veselimo. Igrale bomo namreč tudi proti ekipam, ki so visoko rangirane na svetovni lestvici in zato motivacije vsekakor ne manjka. Komaj čakam, da začnemo s pripravami in da zgradimo našo igro oz. še nadgradimo tisto, kar smo lani počasi začeli graditi in da dosežemo čim višji nivo."

icon-expand Saša Planinšec FOTO: CEV