Calcit gladko ugnal Novo KBM Branik

Odbojkarice Calcita Volleyja, branilke naslova prvaka, so upravičile status favoritinj in gladko premagale večne tekmice iz Maribora. Gostje, ki jih letos vnovič vodi prekaljena dvojka Bruno Najdič/Matjaž Hafner in ki na začetku sezone računajo le na domače, mlade sile, so bile enakovredne le v drugem nizu. In še to po prepričljivem vodstvu Kamničank, ki so se očitno prehitro zadovoljile z visoko prednostjo.

Tekmice so jih v končnici ujele, imele tudi zaključno žogo za zmago, niso je izkoristile, kar so izkušenejše gostiteljice znale kaznovati. Ko je bilo najbolj potrebno, sta odgovornost prevzeli Olivera Kostić in Lucy Charuk, bili sta najbolj zaslužni, da se tekma ni podaljšala. Po porazu v drugem nizu so nato Štajerke povsem popustile, tako da je lahko domači trener Gregor Rozman ponudil priložnost za igro tudi mlajšim igralkam.