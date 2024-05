Oranžni zmaji hitijo proti novemu državnemu naslovu

Tekma je bila povsem izenačena, vse nize so odločale končnice. V prvem gostitelji niso izkoristili štirih zaključnih žog, niz izgubili z 28:30, v drugem so imeli gosti sicer ves čas prednost, pred končnico vodili tudi s petimi točkami razlike, a so se jim domači povsem približali. Ujeli pa jih niso, kot tudi ne v tretjem, v katerem so vodili s 16:14, nato pa jim dovolili štiri zaporedne točke. Minimalne prednosti varovanci Matjaža Hafnerja niso več izpustili iz rok.

Odbojkarjem ACH Volleyja do jubilejnega, 20. naslova državnega prvaka manjka le še ena zmaga. Potem ko so v Ljubljani dobili prvo tekmo finalne serije proti Calcitu Volleyju, so bili od Kamničanov boljši tudi na njihovem terenu, zmagali so s 3:0.

Hafner ljubljanski trener je začel z isto postavo, kot je odigral prvo tekmo, ko je Alena Šketa postavil na mesto korektorja, Nikolo Gjorgieva pa na mesto sprejemalca. Tokrat se je kot posledico začetnega zaostanka, domači so takoj ušli za tri točke, pozneje pa vodili tudi za štiri (13:9), hitro odločil za zamenjavo, namesto Makedonca je v igri vstopil Luka Marovt. Menjava obrodila sadove, Ljubljančani so tekmece ujeli na 17. točki, prvič v nizu pa povedli šele s 23:22. Toda domači so spet dosegli dve zaporedni točki, prišli do zaključne žoge, toda kot pri treh naslednjih priložnosti niso izkoristili. V odločilnih trenutkih je najprej napako storil Uroš Nikolić, niz pa z blokom končal Matic Videčnik.

V drugem nizu je kazalo na lažje delo branilcev naslova. Ves čas so bili v vodstvu, pri izidu 19:24, je bilo videti, da težav ne bo. A so se ob koncu te pojavile na sprejemu, domači so osvojili tri zaporedne točke, a Luka Lazar je naposled vendarle storil napako in pomagal tekmecem do vodstva z 2:0. Kljub temu pa domači niso izgubili upanja. V tretjem nizu so po dobrih servisih Lazarja povedli s 5:2, pozneje tudi z 8:4, po izidu 14:11, ki ga je z asom postavil Lazar, pa so se začele težave. Vodili so še s 16:14, nato pa nekaj časa niso uspeli prebiti ljubljanske obrambe, po napaki Lazara Bruneta, ki v finalu ni tako razpoložen kot v polfinalih dvobojih proti Mariborčanom, so tekmecem podarili četrto zaporedno točk.

In čeprav so oranžni zmaji do konca zgrešili skoraj vse servise, pa so bili dovolj dobri pri sprejemu in zanesljivi v napadu, da so minimalno prednost zadržali do konca.

Izid, DP, moški, 2. tekma finala:

Calcit Volley - ACH Volley 0:3 (26:28, 22:25, 23:25)