Calcit Volley zmagovalec srednjeevropske lige

Kamničani, ki so proti Mariborčanom izgubili zadnjo prvenstveno tekmo, so dvoboj začeli bolj sveži. Štajercem, ki posebno dolge klopi nimajo, je zagotovo ponagajala utrujenost, v soboto so namreč igrali dolgo in težko večerno tekmo proti domači Zadrugi Dob, dobili so jo po preobratu in petih nizih.

Tudi v finalu so poskušali pokazati zobe, po gladko izgubljenih prvih dveh nizih so tretjega dobili, a so bili v četrtem spet boljši tekmeci, ki so lažje od pričakovanj prišli do uspeha. Najučinkovitejši igralec tekme je bil s 26 točkami Lazaro Brunet.

Da se varovancem Sebastijana Škorca ne obeta nič dobrega, je pokazal že začetek. Tekmec je namreč obračun začel odločno, z blokom Bruneta je povedel s 4:0. Popuščal pa ni pozneje, sredi niza je že vodil s 14:7. Do konca je niza je lahko varčeval z energijo, ki mu je prišla prav tudi v drugem. V njem spet ni potreboval veliko časa, da je zlomil odpor štajerske ekipe, ki ni bila nevarna niti v enem trenutku.