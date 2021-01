Calcitovke brez možnosti tudi proti Fenerbahčeju

Odbojkarice Calcita Volleyja so v Ligi prvakov zabeležile še peti poraz. Na drugem turnirju so jih v Nantesu še drugič premagale igralke Fenerbahčeja iz Istanbula. Če so varovanke Aljoše Jemca na prvem turnirju novembra v Trevisu proti njim osvojile prvi niz v Ligi prvakov, jim tokrat tega ni uspelo, izid tekme je bil 3:0. Slovenske prvakinje, ki se bodo v četrtek nastope v ligi zaključile z obračunom proti Nantesu, so bile proti močnim Turkinjam najbližje presenečenju v tretje nizu, v katerem so v prvem delu celo vodile, v končnici pa bile spet nemočne.

Kamničanke so še vedno brez zmage v Ligi prvakinj. FOTO: Damjan Žibert Izid, Liga prvakinj, skupina B, 5. krog:

Fenerbahče- Calcit Volley 3:0 (25:13, 25:18, 25:20)