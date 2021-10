Kamničanke drago prodale svojo kožo v Ukrajini

Slovenske državne prvakinje so zelo dobro začele prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij Lige prvakinj, ko so bile večinoma v vodstvu, v končnici pa so izkoristile tretjo zaključno žogo. Nadaljevanje za kamniško ekipo ni bilo tako uspešno.

V domači ekipi so se razigrale njihovi sprejemalki Katerina Dudnikova in Bogdana Anisova ter korektorica Heidy Casanova Alvarez , ki so predstavljale največjo težavo za Calcit Volley. Ob tem so Kamničanke naredile tudi preveliko število napak. Naredile so jih kar 32, domačinke le 20, v vsakem primeru pa varovanke Gregorja Rozmana na povratni tekmi niso brez možnosti za napredovanje v tretji krog. Čeprav so domače odbojkarice po asu Diane Meljuškine povedle s 6:3, se niso dolgo veselile visokega vodstva. Za izenačenje je že na šesti točki poskrbela Lucille Charuk , po napaki domače ekipe pa so Kamničanke tudi prvič povedle (7:6). S tremi zaporednimi točkami so slovenske državne prvakinje domačinkam pobegnile na 11:8, z dvema zaporednima blokoma Charukove pa je Calcit Volley vodil s 15:11. Kamničanke so ob dobri igri vodile še z 18:14, toda pred vstopom v končnico je Prometej po dveh zaporednih kamniških napakah izid izenačil. Toda šele17-letna Naja Boisa je s tremi zaporednimi točkami Calcitovkam zagotovila tri zaključne žoge za vodstvo z 1:0 v nizih, dve so domačinke ubranile, po polminutnem odmoru pa je s svojo sedmo točko v prvem nizu Charukova poskrbela za vodstvo Calcit Volleyja z 1:0 v nizih.

Drugi niz se ni začel po željah kamniške ekipe, ki je po štirih zaporednih točkah Ukrajink zaostajala za tri točke (5:2), v še večjih težavah pa so bile po, kot piše na uradni klubski spletni strani, dveh "sumljivih" odločitvah bolgarskega sodnika Konstantina Jovčeva (12:6). Gregor Rozman je, kot piše na uradni spletni strani kamniškega kluba, vzel še svoj drugi polminutni odmor. Vendar se Calcitvoke niso predale, s serijo uspešnih servisov Andjelke Radišković, z zadnjim je dosegla tudi as, so se domačinka približale na točko zaostanka (14:15). Pred vstopom v končnico niza je Charukova izid na 17. točki izenačila. Obetala se je še ena zanimiva, napeta končnica, v kateri je kamniškim odbojkaricam nekoliko popustila zbranost. Ukrajinke so prišle do treh zaključnih žog, že prvo je izkoristila Bogdana Anisova. Slabo odigrana končnica drugega niza v začetku tretjega ni vplivala na igro Calcitovk, ki so z asom Charukove povedle s 7:5. Po točki Boise je bilo 10:7, vendar so na servis Kubanke Heidy Alvarez Casanov, ki se je v drugem nizu razigrala, domače odbojkarice na enajsti točki izenačile, po še eni lastni napaki gostij in točki Dudnikove pa je Prometej povedel s 16:14. Bogdana Anisova je poskrbela za domače vodstvo z 20:16, ki ga slovenske državne prvakinje niso več ulovile.

Tudi začetek četrtega niza, podobno kot drugega, je pripadel Ukrajinkam, ki so v prvih treh nizih naredile veliko manj lastnih napak od kamniške ekipe. Na servis Alvarez Casanove so si priigrale tri točke prednosti (5:2), po uspešnem napadu Dudnikove pa že štiri (9:5). Visoko vodstvo pa domačinkam še ni zagotavljalo mirnega nadaljevanja, kajti po točkah Boise in bloku Charukove so do vodstva s 14:13 prišle Kamničanke, ki so z dvema asoma Mance Lenart vodile tudi s 17:14. Žal veselje kamniških odbojkaric ni dolgo trajalo, kajti s petimi zaporednimi točkami so Ukrajinke na servis Dudnikove pripravile preobrat za 20:18. Katja Mihevc je z asom izenačila na 22:22, končnica pa je po še eni lastni napaki Calcitovk pripadla ukrajinskim državnim prvakinjam.

Izid, Liga prvakinj, kvalifikacije, 1. tekma:

Prometej Dnipro - Calcit Volley 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:23)