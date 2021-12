Kamničani proti Waldviertlu niso dovolili presenečenja

Odbojkarji Calcita Volleyja po slabšem začetku bolje nadaljujejo tudi v srednjeevropski ligi. Tokrat so s 3:0 premagali avstrijsko ekipo iz Zwettla, kljub hitri zmagi pa nikakor niso imeli lahkega dela. Avstrijci so bili prav v vseh nizih enakovreden tekmec, a jim končnice ni uspelo dobiti niti v enem. Kamničani so prišli do četrte zmage na deveti tekmi, zaenkrat s 13 točkami držijo četrto mesto, a imajo odigranih več dvobojev kot nekateri konkurenti.

Kamničani so tekmo dobro začeli na začetku vodili z 8:3, a na 16. točki so jih gosti ujeli. Nato je bilo izenačeno vse do izida 22:22, napaka Avstrijcev za 24:22 pa je bila za njih usodna.