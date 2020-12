Kamničanke proti Cogneglianu brez osvojenega niza

Prevladovale so v vseh elementih, pri slovenskih prvakinjah, pri katerih je največ, devet točk dosegla Eva Zatković, so se težave začele že pri sprejemu, ta je bil preslab, da bi lahko boljše organizirale napade. Tudi njihovi servisi tekmicam niso predstavljali večjih problemov.

Calcit se bo v drugem krogu turnirja pomeril s Fenerbahcejem, še eni ekipi s samega evropskega vrha.

Šempetranke brez možnosti v Obrenovcu

Trenutno drugouvščena ekipa slovenske lige proti Tentu, ki se je letos močno okrepil, ni imela pravih možnosti. Gostiteljice iz dežele svetovnih prvakinj so imele reči pod nadzorom. V prvem nizu so se sicer morale kar močno potruditi, saj se gostje po začetnem zaostanku petih točk niso dale, se nekajkrat približale na dve točki zaostanka, toda v končnici do preobrata niso prišle. Po gladko izgubljenem drugem nizu so Slovenke v tretjem spet nudile boljši odpor, celo vodile za tri točke, nazadnje pa so bile v prednosti pri izidu 15:16. A do konca tekme so osvojile vsega točko in morale priznati premoč gostiteljicam, ki bodo v sredo na domačem igrišču odigrale tudi tekmo četrtfinala.

Pri gostjah, ki so bile slabše v vseh elementih, je še najboljšo predstavo pokazala Nika Markovič, z 12 točkami je bila tudi najučinkovitejša v svoji ekipi.

Turnir Lige prvakinj, skupina B, 1. krog:

Calcit Volley - Carraro Imoco Conegliano 0:3 (18:25, 17:25, 15:25)



pokal Cev, ženske, 1/8 finala:

Sip Šempeter - Tent Obrenovac 0:3 (21:25, 11:25, 17:25)