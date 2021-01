Calcitovke pred drugim turnirjem Lige prvakinj: Igrati sproščeno in uživati

Želja, da bi se domov morda vrnile tudi s prvo zmago, se jim v Italiji ni uresničila. Kar jim ni uspelo tam, bodo skušale doseči v Franciji, vendar bo to vse prej kot lahka naloga. Predvsem to velja za torkovo tekmo z ekipo Imoco Conegliano in tudi za sredino proti Fenerbahčeju, še najbližje presenečenju pa so Kamničanke lahko v zadnji tekmi turnirja, ko se bodo v četrtek pomerile z domačim Nantesom.

Če so Kamničanke na turnir v Treviso odšle šele na dan tekme, kajti še dan pred turnirjem niso vedele, v kakšni zasedbi, če sploh bodo, šle na pot, so v Francijo krenile že v nedeljo okoli druge ure ponoči. Žal spet ne v polni zasedbi, saj je zaradi pozitivnih testov, tako kot decembra, morala doma ostati Polona Marušič. Čeprav so do Nantesa potovale praktično ves dan, bodo imele do torkovega prve tekme na turnirju dovolj časa, da se nanjo v miru pripravijo. Prav prva bo tudi najtežja, ali pa najlažja, kajti Imoco Conegliano velja za izrazitega favorita, ne samo na tej tekmi in ne samo na tem turnirju, večina mu napoveduje tudi končni uspeh v Ligi prvakinj. V soboto so varovankeDaniela Santarellija v domačem prvenstvu prišle še do svoje 19-te zmage, v Trentu so premagali domači Trentino s 3:0. To je bila njihova že 13-ta zmaga brez izgubljenega niza, šest tekem pa so dobile s 3:1.

S Coneglianom tekma za dušo

"Pot do Nantesa je bila resda dolga, dvakrat, v Benetkah in Amsterdamu, smo morali na letališču opraviti tudi hitri test za koronavirus, ampak zvečer smo že bili v hotelu, tako da bomo v ponedeljek lahko v miru trenirali. Seveda je Conegliano izrazit favorit v našem medsebojnem dvoboju, svojo moč je potrdil na vseh treh tekmah v Trevisu, dokazuje pa jo tudi v domačem prvenstvu. Italijanke imajo tako širok kakovostnih igralk, da je popolnoma vseeno, v kakšni zasedbi bodo proti nam igrale. Za naše igralke bo tekma z njimi nagrada za trdo delo, ki ga kažejo skozi sezono. Boriti se bomo morali za vsako točko, skušali jim bomo nuditi čim večji odpor, do česa nas bo to pripeljalo, pa bomo videli," se s tekmo proti Imoco Coneglianu za uradno spletno stran OZS ne obremenjuje Aljoša Jemec, trener kamniških odbojkaric.



V Trevisu so Kamničanke, kot piše na uradni spletni strani OZS, proti Fenerbahčeju prišle do svojega prvega osvojenega niza v ligi prvakinj, zelo blizu zmagi so bile tudi v tretjem nizu, toda v Franciji bo turška ekipa, ki je v soboto v carigrajskem derbiju z Galatasarayjem v gosteh slavila s 3:0, še močnejša. Vrnila se je Američanka Kelsey Robinson, ki se je po nekajmesečni avanturi na Kitajskem vrnila v Fenerbhače, pred nekaj dnevi pa je njegov trener Zoran Terzić pogodbo podaljšal še za tri leta. V turškem prvenstvu so po 25. krogu še vedno na drugem mestu z dvema porazoma. Enega manj ima na prvem mestu VakifBank Istanbul.