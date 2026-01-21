'Čas je za prvo zmago'

"Mogoče je bil že prej čas za kakšno točko, a smo imeli tekmece, ki so igrali bolje od nas. Zdaj pa res želimo prvo zmago, čeprav je tudi Tours zelo kakovostna ekipa, ki ima iste želje. Njihovo ekipo vodita dva dominantna igralca, to sta Nik Mujanović in Željko Čorić, predvsem v Mujanoviću nam preti največja nevarnost. So pa ekipa, ki dela zelo malo napak, tudi na servisu so te redke. Poleg dobrega servisa in sprejema, bo zelo pomembno, da bomo potrpežljivi," pred tekmo razmišlja ljubljanski strateg Igor Kolaković.

Tours v svojih vrstah nima le Mujanovića in Čorića, sicer reprezentanta BiH, ampak še cel kup tujcev, tudi reprezentantov svojih držav. Tako so v ekipi Latvijec Kristers Darzdans, Finec Niko Suikhonen, Kanadčan Isaac Heslinga, Brazilca Leandro Santos in Guilherme Voss, Američan Michael Marshman, vseeno pa v zaključkih glavno vlogo prevzema Mujanović, kar dokazujeta tudi njegovi prvi tekmi v ligi.

Tine Urnaut FOTO: Luka Kotnik

Tours je obe izgubil z 1:3, Mujanović pa je proti Ziraatu dosegel 20, proti Trentinu pa celo 29 točk. "Nik je najbrž glavni igralec Toura, dobi največ žog. Zato ga moramo omejiti, take vrhunske napadalce težko zaustaviš. Ni nobene prednosti, ker ga poznamo. Na tej ravni se že vsi tako poznamo, da ni nobenih skrivnosti. Mi lahko le upamo, da ne bo imel svojega dneva. A kot sem rekel, treba ga bo limitirati, nato pa izkoristiti žoge, ko bodo na naši strani," meni Tine Urnaut, ki je pozdravil poškodbo in upa, da bo lahko v četrtek stoodstotno pomagal svoji ekipi.

ACH Volley - Tours FOTO: 24ur.com