Lana Ščuka po prvi uradni tekmi v Turčiji: Preskok je velik

Odbojkarice Yesilyurta proti ekipama Can Genclik in Galatasaray niso imele veliko možnosti. Na prvi tekmi so izgubile z 1:3, na drugi so morale tekmicam priznati premoč z 0:3, a jeLana Ščuka, kot piše na uradni spletni strani OZS, kljub porazoma vseeno lahko zadovoljna. "Klub veliko pozornosti namenja delu z mladimi igralkami. Letos sem v ekipi med starejšimi, sem celo tretja najstarejša, navadno pa je bilo ravno obratno. Osnovni cilj kluba je, da mlade odbojkarice že zelo kmalu dobijo priložnost za igro v močnem turškem prvenstvu, se tako razvijajo in se tudi dokažejo. Na treningih je poudarek na trdem delu in razvoju, kar je tudi zame dobrodošlo." Pokalnemu tekmovanju bo zdaj sledilo še prvenstvo, v katerem se bo 23-letna Ljubljančanka predstavila prvič. "Pripravljalnega obdobja je dejansko konec. Ta konec tedna smo začeli tekmovanja, za nami sta pokalni tekmi in lahko rečem, da je zame vse skupaj zares nekaj novega. Prvič bom igrala v prvenstvu, ki ni slovensko ali italijansko, in tega se že zelo veselim. Zelo sem vesela, da sem se odločila za to spremembo in da sem dobila priložnost v Turčiji," za spletno stran krovne Zveze pojasnjuje Ščuka.

Slovenski reprezentančni sprejemalki življenje v velemestu za zdaj ne predstavlja večjih težav, na drugačno okolje se je hitro privadila: "Glede na to, da sem v Italiji igrala v manjših mestih, je to zame velik preskok. Istanbul je zares ogromno mesto, povsem drugačno. Ljudi je zares veliko, okrog so same stolpnice, promet je neprimerljiv z vsakim do zdaj. Vsakič znova je zanimivo pogledati skozi okno, saj vsakič vidim drug svet. Sicer pa sem se dobro privadila. V klubu vsi govorijo angleško, prav tako soigralke, tako da se lahko sporazumevamo, sicer pa je turški jezik zame povsem tuj in ga z ničemer ne morem povezati, tako da seveda ne razumem niti konteksta pogovora. Še največje probleme imam, ko se skušam dogovoriti o stvareh, ki niso povezane z odbojko. Že nakup telefonske SIM kartice je bil recimo prava umetnost."