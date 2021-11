Možič še naprej blesti na Apeninskem polotoku

V francoskem prvenstvu igrajo tri naše reprezentantke. Ob zmagi Canesa s 3:1 nad Beziersom je Eva Zatković, kot poroča uradna spletna stran OZS, za svojo ekipo prispevala dve točki, Vandoeuvre Nancy pa je doma klonil proti Pays d'Aix Venellesu. Nika Markovič je igrala v tretjem nizu in dosegla tri točke, enako tudi Mojca Pene, ki je priložnost dobila v prvem in drugem nizu. Po porazu s Toursom je moral Cambrai, za katerega igra Gregor Ropret, tokrat doma z 2:3 priznati premoč še Parisu. Naš podajalec je znova igral na visoki ravni, enako kot tudi Dejan Vinčić v vrstah Friedrichshafna, ki je v nemškem prvenstvu s 3:1 slavil nad moštvom Netzhoppers. Muenster Sare Đukić je prav tako prišel do nove zmage, v gosteh je padel Unterhaching. Galatasaray HDI Sigorta, čigar barve brani Saša Planinšec, je v turškem prvenstvu s 3:0 slavil nad Karayollarijem, slovenska blokerka je k zmagi prispevala pet točk. Ilbank Lane Ščuka je v drugoligaški konkurenci na peti tekmi zmagal še petič, tokrat proti Genčliku. V Grčiji, kjer spremljamo Alena Pajenka, Saša Štalekarja in Žigo Šterna, tokrat ni bilo prvenstvenih tekem.

V 7. krogu ruskega prvenstva je Zenit St. Petersburg, kot piše na uradni spletni strani OZS, dobil gostujoči obračun proti Kuzbassu iz Kemerovega, slovenski kapetan Tine Urnaut pa je k zmagi prispeval pet točk. Asseco Resovia Rzeszow je v poljskem prvenstvu gostovala pri Zaksi in izgubila s 3:1. Klemen Čebulj je ob 61-odstotni uspešnosti z napadom nanizal 11 točk in eno prispeval še z blokom, Jan Kozamernik pa je v statistiko vpisal tri točke, dve z napadom in eno z blokom.