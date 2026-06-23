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Odbojka

'Če odpravimo nihanja v igri, smo konkurenčni najboljšim'

Ljubljana, 23. 06. 2026 12.06 pred 11 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V. N.M.
Tonček Štern

Pred slovensko moško odbojkarsko izbrano vrsto je drugi turnir letošnje Lige narodov. Varovanci selektorja Fabia Solija se bodo med 24. in 28. junijem v ljubljanskih Stožicah pomerili z vrhunskimi zasedbami Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije. Tonček Štern pravi, da je v igri slovenske reprezentance še ogromno rezerv. Prenos tekem na Kanalu A in VOYO.

Po uvodnih štirih tekmah na Kitajskem, na katerih so slovenski odbojkarji dosegli tri zmage in poraz, je napočil čas za drugi turnir Lige narodov, ki bo med 24. in 28. junijem potekal v ljubljanskih Stožicah.

Varovanci selektorja Fabia Solija trenutno zasedajo visoko šesto mesto na ligaški razpredelnici, v naslednjih dneh - ob prenosu tekem na Kanalu A in VOYO - pa se bodo trudili oplemenititi dozdajšnji izkupiček točk."

"Z izkupičkom treh zmag s prvega turnirja moramo biti zadovoljni, z igro pa nekoliko manj. Zavedamo se, da imamo še ogromno prostora za napredek v vseh segmentih igre. V naslednjih dneh nas čaka še težji turnir v Ljubljani. Naši tekmeci bodo izjemne reprezentance, ki tvorijo svetovni vrh že vrsto let. Vsaka točka, vsak niz, na splošno vsaka dobra poteza na igrišču bo izjemno pomembna," meni eden najizkušenejših in obenem najučinkovitejših posameznikov v slovenski izbrani vrsti Tonček Štern.

Ta vrhunski korektor je optimističen pred uvodno tekmo turnirja s Kanado (sreda, 24. junij, 20.20 na Kanalu A in VOYO), a se zaveda, da bo naloga vse prej kot lahka. "Najpomembnejša od vsega bo skladnost med servisom in sprejemom. Če to ne bo delovalo, bomo zašli v težave. Če lahke žoge ne zaključiš tako, kot je treba, nasprotnik na drugi strani pa zaključi težjo žogo v svojo korist, samozavest v trenutku preide z ene na drugo stran. To se nam je kar nekajkrat zgodilo na Kitajskem in na to moramo biti še kako pozorni," opozarja 31-letni član ljubljanskega ACH Volleyja.

O rezervah v slovenskih igri po prvem turnirju na Kitajskem in pred začetkom drugega v slovenski prestolnici mlajši od bratov Štern pravi: "Menim, da je še kar veliko prostora za napredek. Delamo dobro, kljub napakam pa zmagujemo, kar je na koncu najpomembneje. Še največ rezerv vidim pri odpravi prevelikih nihanj v igri. Ta so nas stala precej točk in nizov na Kitajskem. Če tovrstne težave odpravimo, se lahko kosamo z najboljšimi reprezentancami na svetu," je prepričan Tonček Štern.

Štern se že zelo veseli bučne podpore s tribun domačih navijačev.

"O tem je brezpredmetno govoriti, koliko nam pomeni njihova podpora. Na vsaki (domači) tekmi so bili naš sedmi igralec in nam vlivali dodatno spodbudo na poti do največjih uspehov. Ne dvomim, da bo nekaj podobnega tudi tokrat," zaključuje Tonček Štern.

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odbojka liga narodov slovenska reprezentanca tonček štern

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