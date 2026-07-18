'Če Turkom ponudiš prst, ti lahko odtrgajo roko'

Prepričljivi zmagi nad Nemci in Iranci sta potrdili dvig v formi slovenske odbojkarske izbrane vrste, ki dve tekmi pred koncem rednega dela Lige narodov z osmimi zmagami in le dvema porazoma zaseda visoko četrto mesto na lestvici.

"Vsaka tekma je zgodba zase. Veseli me, da smo kljub mladosti prikazali dve tako dobri predstavi proti renomiranima reprezentancama Nemčije in Irana. Zavedamo se, da imamo še ogromno rezerv v naši igri. Že proti Turčiji bo treba igrati še bolje, kajti če jim ponudiš prst, ti lahko odtrgajo roko," se je pred sobotnim dvobojem s turško izbrano vrsto slikovito izrazil z 19 točkami najboljši posameznik v slovenskih vrstah ob zmagi nad Iranom Rok Možič.

Tudi selektor Soli se zaveda, da lahko njegova reprezentanca še napreduje v praktično vse segmentih odbojkarske igre. "To smo ne nazadnje dokazali na vseh predhodnih tekmah v Ligi narodov. Lepo stopnjujemo formo, a vsaka naslednja tekma je pomembnejša od predhodne. Turčija je kakovostna reprezentanca, kar dokazuje tudi v Beogradu," pravi italijanski strokovnjak na slovenski klopi.