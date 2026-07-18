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Odbojka

'Če Turkom ponudiš prst, ti lahko odtrgajo roko'

Beograd, 18. 07. 2026 10.05 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Slovenska odbojkarska reprezentanca

Slovenski odbojkarji so v zadnji sklop ligaškega dela Lige narodov vstopili naravnost sanjsko. Z zmagama proti Nemčiji (3:1) in Iranu (3:0) so le še potrdili nastop v končnici letošnje izvedbe omenjenega tekmovanja. Pred vrnitvijo na Kitajsko, kjer bodo na sporedu zaključni boji, varovance selektorja Fabia Solija čakata še obračuna z neugodno Turčijo in staro znanko Srbijo.

Prepričljivi zmagi nad Nemci in Iranci sta potrdili dvig v formi slovenske odbojkarske izbrane vrste, ki dve tekmi pred koncem rednega dela Lige narodov z osmimi zmagami in le dvema porazoma zaseda visoko četrto mesto na lestvici.

Današnji obračun s Turčijo, ki kaže vse boljše igre pod taktirko nekdanjega slovenskega selektorja Slobodana Kovača, bo pravšnji preizkus za varovance Fabia Solija.

Slovenski odbojkarji nadaljujejo z odličnimi predstavami v Ligi narodov.
Slovenski odbojkarji nadaljujejo z odličnimi predstavami v Ligi narodov.
FOTO: Aljoša Kravanja

"Vsaka tekma je zgodba zase. Veseli me, da smo kljub mladosti prikazali dve tako dobri predstavi proti renomiranima reprezentancama Nemčije in Irana. Zavedamo se, da imamo še ogromno rezerv v naši igri. Že proti Turčiji bo treba igrati še bolje, kajti če jim ponudiš prst, ti lahko odtrgajo roko," se je pred sobotnim dvobojem s turško izbrano vrsto slikovito izrazil z 19 točkami najboljši posameznik v slovenskih vrstah ob zmagi nad Iranom Rok Možič.

Tudi selektor Soli se zaveda, da lahko njegova reprezentanca še napreduje v praktično vse segmentih odbojkarske igre. "To smo ne nazadnje dokazali na vseh predhodnih tekmah v Ligi narodov. Lepo stopnjujemo formo, a vsaka naslednja tekma je pomembnejša od predhodne. Turčija je kakovostna reprezentanca, kar dokazuje tudi v Beogradu," pravi italijanski strokovnjak na slovenski klopi.

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odbojka liga narodov beograd slovenska reprezentanca rok možič

Slovenski odbojkarji z osmo zmago utrjujejo položaj pri vrhu Lige narodov

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