Čebulj: Gre za enega najmočnejših olimpijskih turnirjev v zadnjem obdobju

Tudi selektor Georghe Cretu meni, da v francoski prestolnici ne gre pričakovati lahkih tekem. "Vse ekipe so zelo dobre in gojijo precej različen slog odbojke. Njihove značilnosti so kompaktnost, tehnična natančnost in tudi fizična moč. V vsaki skupini so ekipe med sabo enakovredne. Šli bomo tekmo po tekmo. Če sem povsem iskren, v tem obdobju nisem nikoli razmišljal o nasprotnikih, temveč predvsem o tem, kako bom svojo ekipo pripravil na tako veliko tekmovanje," pa je o razpletu žreba v Lodžu, kjer bo od četrtka do nedelje potekal zaključni turnir Lige narodov, povedal Cretu.

Slovenska reprezentanca se bo v petkovem četrtfinalu pomerila z Argentino in v primeru zmage bo v polfinalu merila moči z zmagovalcem obračuna med Japonsko in Kanado.