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Odbojka

Čebulj: Mene ne more več nihče sprovocirati

Milano, 25. 09. 2026 19.34 pred 32 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Nina Mihalič
Poljska - Slovenija

Slovensko-poljski polfinalni obračun se je končal v prid poljskih odbojkarjev, s čimer se je ponovila zgodba iz Rima leta 2023. Italija očitno ni srečen kraj za Slovence, ki se bodo znova borili za bronasto medaljo. Slovenci in Poljaki so se v polfinalu velikega tekmovanja pomerili že četrtič zapovrstjo. Prva dva obračuna so dobili Slovenci, najprej pred domačimi navijači v Sloveniji, nato še na Poljskem, oba polfinalna dvoboja v Italiji pa sta pripadla Poljakom. Slovencem pa niso dobro znani le poljski odbojkarji, temveč tudi njihovi navijači. Ti slovijo po glasni in temperamentni podpori svoji reprezentanci, ob tem pa znajo tekmecem tudi zlesti pod kožo. Tudi tokrat ni bilo nič drugače.

Ko igrata Slovenija in Poljska, so strasti vedno na vrhuncu, takšno rivalstvo pa je v športu seveda več kot dobrodošlo. Milanski Unipol Forum sicer ni bil povsem nabito poln, so pa na tribunah pričakovano prednjačili Poljaki, ki so bili zelo glasni. Precej ostri so bili tudi do nasprotne ekipe in slovenskim odbojkarjem skušali še dodatno otežiti nalogo. Po tekmi smo se pogovarjali s Klemnom Čebuljem, ki so ga poljski navijači med obračunom skušali sprovocirati, a kot pravi sam, so takšne stvari povsem običajne. Še posebej ob dejstvu, da Čebulj Poljake in tamkajšnje navijače zelo dobro pozna. Na Poljskem namreč igra vse od sezone 2020/21, ves čas pa brani barve Asseco Resovie, kamor se je leta 2020 preselil iz italijanskega Trentina.

 "Mene ne more več nihče sprovocirati. Mislim, da je šlo za tisto akcijo z dotikom in challengeom. Na koncu smo tako ali tako vsi vedeli, da sem se žoge dotaknil. To je bila mogoče samo neka dodatna energija. Poskušal sem je še nekaj potegniti iz teh navijačev, ampak ni bilo nič negativnega," je pojasnil Čebulj. 

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Slovencem na koncu ni uspelo streti odpora Poljakov. Čebulj je po tekmi športno priznal, da je bil tekmec tokrat boljši in da je za zmago naredil več. "Mislim, da je Poljska naredila precej več kot mi. Poskušali smo igrati z emocijami in prikazati najboljšo odbojko, ki smo jo v tem trenutku lahko. Toda na drugi strani je Poljska pokazala, da je bolj potrpežljiva, mogoče bolj zbrana, in nas je enostavno premagala. Pošteno," je ocenil. 

Časa za razočaranje slovenski odbojkarji nimajo veliko, saj jih že naslednji dan čaka nov boj za odličje. Čebulj je poudaril, da bodo morali misli čim prej preusmeriti proti naslednjemu izzivu. "Jutri, v nedeljo, je nov dan, nova tekma in čas za novo medaljo. Vse misli bodo že danes, ko se bomo vozili oziroma prispeli v hotel, usmerjene v jutrišnjo tekmo." 

Po tako pomembnem in čustveno zahtevnem obračunu misli seveda ni preprosto umiriti, toda Čebulj verjame, da ima slovenska reprezentanca dovolj izkušenj, da poraz hitro pusti za seboj. "Zagotovo je težko, ampak mislim, da smo dovolj zreli. Vemo, kaj smo dali skozi, kaj so fantje dali čez in kaj smo skupaj doživeli v vseh teh letih. Enostavno moramo odmisliti to tekmo, poskušati čim prej zaspati in se regenerirati za jutrišnjo, ki nas čaka že zelo zgodaj," še zaključi.

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