Čebulj: Obeta se nam spektakel, ki smo ga čakali dve leti

Slovenski odbojkarji so tudi na letošnjem evropskem prvenstvu dokazali, da spadajo v sam odbojkarski vrh. V zadnjih letih se lahko pohvalijo z zavidljivimi rezultati, vendar si tokrat želijo narediti še korak dlje, do tako želenega zlatega odličja. Forma na letošnjem turnirju se je z tekme v tekmo stopnjevala, v četrtfinalu v Ostravi so jim polfinale poskušali preprečiti domačini Čehi, vendar so Slovenci suvereno opravili z nasprotnikom. Tokrat je zgodba nekoliko drugačna, a tudi podobna. V Katovicah jih čaka domača reprezentanca Poljske. Gre za odlično pripravljeno moštvo, ki je že dokazalo, da igra na visokem nivoju.

"Na evropskih prvenstvih nastopa vse več dobrih reprezentanc, ekipe so vse močnejše in vedno več je takih, ki se lahko vmešajo v boj za odličja. Ves čas je treba igrati na visoki ravni, se ves čas boriti. Zelo sem vesel, da se nam je še tretjič uspelo vmešati v boj za medalje, a vse, kar smo do zdaj naredili, je preteklost. Tudi naše dosedanje tekme proti Poljski, na katerih smo bili praviloma boljši mi. Ne smemo pozabiti, da so nas Poljaki v polfinalu Lige narodov premagali s 3:0 in tudi glede na formo, ki jo kažejo na tem prvenstvu, so zagotovo favoriti. So v odlični formi, zelo prepričljivo so premagali Rusijo v četrtfinalu. Mi se bomo borili od prve do zadnje žoge in videli bomo, kaj nam bo to prineslo," je povedal naš kapetan Tine Urnaut.