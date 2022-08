Čebulj po uspešni generalki: Držati se dogovora je ključna stvar

"Ko se držimo dogovora iz garderobe, je naša igra prepoznavna, kakovostna in učinkovita. Tokrat smo se pomerili proti osmi reprezentanci sveta, ki nas je pred mesecem dni ugnala v skupinskem delu Lige narodov. Zdaj je bilo razmerje moči precej drugačno, a ne gre pozabiti, da je šlo za srečanje pripravljalne narave. Prepričan sem, da imamo v naši igri še kar nekaj rezerv, ki jih bomo morali aktivirati do uvodne tekme SP-ja s Kamerunom," je po zadnji zmagi v lepo obiskanih Stožicah dejal Klemen Čebulj. Slovenska reprezentanca je torej po Egiptu in Turčiji v torek zvečer ugnala kakovostno reprezentanco Irana, zdaj pa bo šlo zares. Najprej Kamerun, ki bo po Čebuljevih vse prej kot naiven nasprotnik, nato pa nedeljska poslastica z aktualnimi svetovnimi in olimpijskimi prvaki Francozi.

"Če kdo misli, da bomo zlahka opravili s Kamerunom, se močno moti. Gre za dobro reprezentanco, ki ne bo kar tako nastopila na svetovnem prvenstvu. Če želimo otvoriti mundial tako, kot si želimo - torej z zmago -, moramo od prve do zadnje točke igrati z največjo možno zbranostjo. To je eden od dejavnikov, ki nam je v preteklem obdobju povzročal določene preglavice. Ne želimo preskakovati stopnic, v naših glavah je samo Kamerun," je še dodal Čebulj, ki bo ob kapetanu Tinetu Urnautu, Roku Možiču in Žigi Šternu tvoril izjemno močno sprejemalsko linijo.