Čebulj po uvrstitvi v finale: Ta tekma je bila dober prikaz karme

Slovenska moška članska odbojkarska reprezentanca nadaljuje z izjemnimi uspehi na mednarodnem prizorišču. Po dveh uvrstitvah v veliki finale na prvenstvu stare celine v zadnjih šestih letih in visokem četrtem mestu v Ligi narodov so varovanci selektorja Andree Giulianija znova udarili - tokrat v deželi aktualni svetovnih prvakov.

Ti so bili nekaj dni pred polfinalom v Katowicah trdno prepričani v uspeh, češ da jim Slovenija še tretjič zapored ne more preprečiti tako želenega boja za evropsko zlato. A zgodilo se je ravno to, še več: slovenska reprezentanca je po gladko izgubljenem prvem nizu povsem spremenila način igre, strnila svoje vrste in začela igrati ODBOJKO! Takšno, kakršno smo je vajeni od kapetana Tineta Urnauta, Jana Kozamernika in druščine. V nadaljevanju obračuna so zasenčili prepotentne in provokativno nastrojene Poljake, predvsem njihovega kapetana Michala Kubiaka, ki se je želel obračunati z našim kapetanom, ki pa ni podlegel njegovim provokacijam. Kot je po tekmi v mikrofon Kanala A povedal odlični Klemen Čebulj, je bil to eklatanten primer, kako se ti povrne v dobro oziroma slabo, če iščeš razloge za lastne napake drugod, ne pa pred svojim pragom.