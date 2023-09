Čebulj: Poljska? Odlična reprezentanca, ki smo jo že premagali

Slovensko odbojkarsko reprezentanco v četrtek ob 18. uri čaka polfinalna tekma na evropskem prvenstvu, katerega zaključni del poteka v Rimu. V večnem mestu bodo prvi tekmeci Poljaki, ki jih slovenski odbojkarji zelo dobro poznajo. Nenazadnje so na poti do vseh treh kolajn na EP v izločilnih bojih Poljake vselej premagali.

To sezono so se varovanci romunskega stratega Gheorgheja Cretuja s Poljaki srečali dvakrat. V Ligi narodov so Poljaki slavili s 3:2 v nizih, v pripravah na EP pa so na prestižnem Wagnerjevem memorialu v Krakovu Slovenci slavili s 3:0. Še pomembnejše so bile zmage na evropskih prvenstvih leta 2015, 2019 in 2021, ko so kapetan Tine Urnaut in soigralci četrtkove tekmece ugnali v izločilnih bojih in nato v nadaljevanju tekmovanja vselej osvojili srebrno kolajno. Pred osmimi leti v Bolgariji so bili pod vodstvom Italijana Andree Gianija, ta zdaj vodi olimpijske prvake Francoze, boljši v četrtfinalu s 3:2 v nizih.

icon-expand Izjemni sprejemalec slovenske odbojkarske izbrane vrste Klemen Čebulj spoštuje poljsko reprezentanco, a v isti sapi verjame, da je tako kot v preteklosti tudi letos premagljiva. FOTO: CEV

Dve leti pozneje so Slovenci na EP na Poljskem domačine presenetili v tekmi za nastop v četrtfinalu in utišali dvorano v Krakovu. Takrat so slavili s 3:0, a jih je nato v četrtfinalu ustavila Rusija, ki je bila boljša s 3:0. Na zadnjih dveh prvenstvih stare celine so v izločilnih bojih Slovencem znova stali nasproti trikratni svetovni prvaki. V Ljubljani so v polnih in glasnih Stožicah pred štirimi leti Poljaki, takrat svetovni prvaki, padli s 3:1 v nizih, v finalu pa je morala slovenska četa priznati premoč Srbom (1:3). Pred dvema letoma pa so Slovenci znova pokvarili zabavo domačim odbojkarjem, potem ko so v polfinalu v Katovicah slavili s 3:1, nato pa v finalu po epski borbi znova ostali brez zlata proti Italijanom, ki so slavili po odločilnem petem nizu.

Slovenci, ki si ob treh srebrnih želijo predvsem zlate kolajne, imajo z velikih tekmovanj tako zelo dobro statistiko proti Poljakom in to nameravajo nadgraditi tudi v Rimu, kjer so danes preizkusili dvorano PalaLottomatica, kjer bodo na sporedu zadnje štiri tekme prvenstva. Finale in dvoboj za tretje mesto bosta na sporedu v soboto. "Poljake dobro poznamo, dostikrat smo že igrali z njimi in jih tudi premagali. Toda to ne pomeni nič, jutri je nov dan, nova tekma. Morali bomo igrati svojo igro in jih skušali presenetiti," je ob preizkusu dvorane za uradno spletno stran Odbojkarske zveze Slovenije dejal Klemen Čebulj. "Polfinalno tekmo že nestrpno čakamo. Danes je bil še zadnji dan, da smo lahko spoznali dvorano in opravili trening. Delamo vse, da se optimalno pripravimo za jutrišnjo tekmo," je še dodal koroški sprejemalec, ki skupaj z Rokom Možičem in kapetanom Tinetom Urnautom tvori glavno napadalno linijo. Blok kot vselej sestavljata Alen Pajenk in Jan Kozamernik, podajalec pa je večino časa Gregor Ropret, medtem ko naloge prostega igralca opravlja Jani Kovačič.

Cretujevi varovanci so z odliko opravili skupinski del tekmovanja. Prvič so ga končali brez poraza, po vrsti pa premagali Ukrajino (3:1), Finsko (3:0), Španijo (3:0), Hrvaško (3:0) in Bolgarijo (3:0). V osmini finala so imeli Slovenci največ dela, saj so se proti Turčiji "zbudili" šele po zaostanku z 0:2. Nato so tri nize v živčnem obračunu proti Turkom, ki jih s klopi vodi nekdanji slovenski selektor, Italijan Alberto Giuliani, dobili in samozavest prenesli v prva dva četrtfinalna niza proti Ukrajincem. Nato se je spet nekoliko ustavilo, a so tudi zavoljo bogatih izkušenj Slovenci dvoboj dobili po štirih nizih. Tudi Poljaki so v svoji skupini C v Skopju zlahka opravili s tekmeci. Edini niz so izgubili proti Nizozemski v drugem krogu, s 3:0 pa ugnali Češko, Severno Makedonijo, Dansko in Črno goro. V osmini finala so Poljaki izgubili niz proti Belgiji, nato pa v četrtfinalu v zelo lepi predstavi še proti Srbom.